Metrovalencia il·lumina de violeta els accessos a les estacions de Colom i Albereda en suport al 25N

La il·luminació s'ha instal·lat en part de l'accés principal a l'estació de Colom i els quatre accessos a la d'Albereda des del llit del riu. FGV ha previst que el color violeta d'aquestes zones es mantinga des del 24 de novembre a l'1 de desembre, entre les 18 hores i la finalització del servici, segons ha informat la Generalitat Valenciana en un comunicat.

De manera paral·lela, l'empresa pública ha activat un any més la difusió de missatges en les seues estacions i parades de Metrovalència i TRAM d'Alacant. Aquestes iniciatives estan promogudes per la Comissió de Seguiment del Pla d'Igualtat de FGV, integrat per membres de la direcció de l'empresa i representants sindicals.

Amb motiu del 25N, a més, enguany s'ha publicat el quadern 'Ajudes en cas de violència de gènere', en el qual s'ofereix informació a totes les persones que treballen en FGV sobre la xarxa de suport i recursos existents per a les dones víctimes de violència de gènere i sobre els seus drets laborals.

El document també recorda que en FGV hi ha un protocol d'atenció laboral per a les treballadores víctimes de violència de gènere, una persona de referència designada dins de Recursos Humans a la qual poden dirigir-se, i està regulat un procediment de protecció de dades de les treballadores víctimes d'aquesta violència. FGV ofereix un procediment d'actuació en cas d'assetjament o agressió sexual en les seues instal·lacions.

Al seu torn, com a part de les mesures incloses en el desenvolupament del Pla d'Igualtat, durant enguany s'ha impartit també formació en Igualtat a personal d'atenció al client, circulació i conducció. S'han inclòs aspectes com, per exemple, formes i manifestacions de la violència i l'assetjament contra les dones, les xarxes de suport i polítiques públiques per a previndre la violència, i la intervenció en cas de presenciar un acte de violència durant el treball: detecció, intervenció i denúncies, tracte amb la víctima i l'agressor.

PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ

FGV compte també amb un procediment d'actuació davant possibles casos d'assetjament o agressió sexual a viatgeres de Metrovalencia i TRAM d'Alacant. A més, en aquest document s'arrepleguen les principals línies de millora per a la prevenció i tractament de les agressions sexuals.

Des de FGV s'estableix que qualsevol cas d'assetjament o agressió sexual ocorregut en les seues instal·lacions s'ha de comunicar al coordinador/a de seguretat en el Lloc de Comandament perquè puga contactar amb les Forces de Seguretat de l'Estat, en cas de necessitat.

La persones agredides o qualsevol altra que conega l'agressió pot contactar amb una telefonada al 112 o als telèfons d'Atenció al Client de Metrovalencia, 900 46 10 46, i TRAM d'Alacant, 900 72 04 72. També es pot avisar vigilants de seguretat o qualsevol agent de FGV que es trobe en les instal·lacions, així com donar un avís des dels interfons de les estacions i parades.