Patricia Pardo critica la actuación de la Policía con el hombre que se acuchilló en Zaragoza: "¿Nadie sabe qué hacer?"

Durante el día de ayer, martes 23 de noviembre, los medios se hacían eco de la noticia de un joven que, tras correr desnudo durante varios minutos por el centro de Zaragoza al grito de "Alá" terminó acuchillándose en una de las plazas de la ciudad.

El joven, armado con un cuchillo y procedente de Siria, padecía serios problemas mentales, aunque se desconoce si estaba siendo tratado. Los agentes de la Policía acudieron con rapidez al lugar de los hechos y, pese a intentar disuadirle, el hombre, de entre 25 y 30 años, siguió clavando el cuchillo en su cuerpo.

En la mañana de este miércoles, El programa de Ana Rosa ha ofrecido las imágenes del terrible suceso. En ellas, se puede ver cómo, ya en la plaza, un total de once policías rodea al joven, aunque este hace caso omiso de sus recomendaciones y se desploma en el agua de la fuente que tiene detrás. Los vecinos que presencian la escena gritan a los agentes que detengan al joven para impedir que se quite la vida. Varios agentes se lanzaron al agua para sacar al hombre, pero los sanitarios ya no pudieron hacer nada por él.

"Hemos contado unos diez o doce agentes que lo están apuntando con el arma reglamentaria. Entiendo que tiene una explicación, pero yo no lo entiendo", ha comentado Patricia Pardo en el matinal de Telecinco. "Aquí habría sido vital una taser. En vez de hablar, le pegan un 'viaje' con la taser y se acaba la historia. Como no la tienen, siguen. Empiezan a llegar refuerzos, no obstante este chico se empieza a acuchillar", ha respondido Toni Castejón, portavoz del sindicato de Mossos d'Esquadra.

"Nos tenemos que poner en situación: tienes a una persona que crees que es un terrorista que te puede atacar y se empieza a acuchillar. En el terrorismo nunca sabes qué es lo que puedes encontrarte, si hay más personas o si es una trampa", ha agregado Castejón.

Él está desangrándose en una fuente. Es evidente que está totalmente vulnerable y lo que no entiendo es por qué hay tantísimos agentes con el arma reglamentaria. ¿Nadie sabe hacer nada en este momento?", ha vuelto a preguntar la presentadora. "Los agentes no solo lo sacan, sino que también le hacen unos torniquetes para intentar taponar las heridas", ha respondido el portavoz de los Mossos d'Esquadra.