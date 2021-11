Desarticulada una banda liderada per quatre germans dedicada a estafes per internet des d'Alacant

Segons ha informat l'institut armat en un comunicat, els detinguts són set homes i tres dones, als qui se'ls considera presumptes autors de 504 delictes d'estafa i pertinença a organització criminal. Amb els mètodes coneguts com 'smishing' i 'phishing', suposadament van aconseguir obtindre una quantia superior als 56.000 euros de forma il·lícita de més de 163 víctimes.

Agents de l'Àrea d'Investigació del Lloc Principal de la Guàrdia Civil de Torrevella i de l'Àrea d'Investigació del Lloc Principal d'Almoradí van tindre coneixement al juny d'enguany, després de rebre diverses denúncies, que un grup organitzat podia estar realitzant estafes per internet, fent-se valdre de tècniques d'enginyeria social.

Amb la finalitat d'aclarir els fets denunciats, els agents de les dos àrees d'investigació van iniciar les pertinents investigacions de forma conjunta. Els presumptes autors utilitzaven dos mètodes: el conegut com 'smishing', que és l'enviament de missatges de text a telèfons mòbils, i el 'phishing', que és l'enviament massiu de correus electrònics a diverses víctimes.

En els missatges enviats, els presumptes delinqüents, per a induir a l'engany, introduïen un enllaç que dirigia la víctima potencial a una pàgina que simulava el web d'entitats bancàries. Els llocs web eren creats en realitat pels detinguts amb la finalitat de robar-los les seues dades personals.

Una vegada obtinguts de forma fraudulenta les dades personals, sol·licitaven a les entitats bancàries noves targetes bancàries a nom dels perjudicats amb el propòsit de vincular-les a servicis de pagaments mòbils sense contacte.

Finalment la banda, a través de telèfons mòbils prèviament adquirits amb el propòsit de delinquir, realitzava les extraccions dels diners estafats des de caixers situats en diferents localitats de la Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia i Andalusia.

Els suposats líders del grup criminal eren quatre germans de nacionalitat marroquina, que coordinaven i repartien les tasques i funcions amb la resta de membres de la banda amb la finalitat de cometre els delictes.

Aquests germans portaven un alt nivell de vida i no tenien cap activitat laboral coneguda. Una dona de nacionalitat sueca tenia encomanada la funció de donar allotjament als líders de la banda per a dificultar les investigacions policials.

SALÓ D'APOSTES

Els investigadors van esbrinar que aquesta banda cooperava amb els treballadors i el gerent d'un saló d'apostes de la localitat d'Almoradí, on, per mitjà d'una comissió il·lícita del 15 per cent dels guanys fraudulents, els permetien extraure els diners de les víctimes a través de l'ús del seu TPV (Terminal en Punt de Venda).

Fruit dels escorcolls duts a terme, i de les investigacions practicades pels agents, han sigut detinguts cinc homes de nacionalitat marroquina d'entre 23 a 32 anys; una dona sueca de 23 anys; un jove de 24 anys veneçolà; un espanyol de 48 anys i dos dones espanyoles de 37 i 22. Entre els detinguts es troben els quatre germans, presumptes líders de la banda.

Els detinguts han sigut posats a la disposició dels Jutjats de Guàrdia de Torrevella i d'Oriola, que ha decretat l'ingrés a la presó sense fiança dels quatre germans. La resta dels suposats membres han quedat en llibertat amb càrrecs.

La Guàrdia Civil en els escorcolls ha pogut recuperar 17.500 euros en efectiu, 630 dòlars, 17 telèfons d'alta gamma, tres vehicles tipus turisme, gran quantitat de targetes SIM, tiquets de compra de criptomonedes, targetes bancàries, documentació que acredita l'enviament de quantitats econòmiques al Marroc, així com material informàtic. Els investigadors sospiten que hi ha més afectats per les actuacions de la banda que encara no hagen formalitzat la denúncia.