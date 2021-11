Així, les poblacions on s'està acumulant més neu són Arroyo Cerezo (Castielfabib), situada 1.312 metres sobre el nivell del mar; la Pobla de Sant Miquel, a 1.110 metres; la Pobla del Bellestar a Vilafranca, a 1.140 metres i Sant Joan de Penyagolosa a Vistabella del Maestrat, a 1.285 metres, segons l'Associació Valenciana de Meteorologia AVAMET.

No obstant açò, el Consorci Provincial de Bombers de Castelló ha confirmat que no hi ha cap carretera tallada.