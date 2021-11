Puy du Fou conquista El Retiro con El Cid y Colón para presentar la próxima temporada, que arrancará el 19 de marzo

El consejero delegado de la empresa, Erwan de la Viléon, ha tomado la palabra en el acto para escenificar el "saludo" de la antigua capital de España, Toledo, a la nueva, Madrid.

"Qué mejor sitio que el corazón de Madrid para dirigirnos al corazón de los madrileños y decirles: venid, y veréis", ha indicado.

La intención de Puy du Fou es que el visitante "se emocione" con sus historias de herencias "que hacen grande la cultura del país".

Dirigiéndose a los alcaldes de Toledo y Madrid, Milagros Tolón y José Luis Martínez Almeida, les ha nombrado oficialmente "embajadores de Puy du Fou España" para que "digan a todo el mundo" que en Toledo "la cultura se cuida y se ama", así como su puesta en escena.

El director de Puy du Fou España, Jesús Sáiz, también ha intervenido para presentar la temporada, indicando que la marca ha traído a sus actores el Parque del Retiro, los mismos que consiguen que el visitante "se emocione" en cada visita, como lo han hecho "más de 700.000 visitantes" en la temporada recién terminada.

TOLÓN PIDE A LOS MADRILEÑOS ACERCARSE AL PARQUE

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha manifestado de su parte su agradecimiento a Puy du Fou por "ese aguante durante este año de pandemia" donde han seguido inyectando dinero vía inversiones a la capital de Castilla-La Mancha.

Ha dado la enhorabuena a la empresa por sus premios internacionales al tiempo que ha agradecido que siga manteniendo 600 puestos de trabajo.

Además, ha aprovechado para sumarse al llamamiento de la marca para que los madrileños vayan a Toledo. "Seréis recibidos con los brazos abiertos".

ALMEIDA: "GENERÁIS ILUSIÓN POR CONOCER LA HISTORIA DE ESPAÑA"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha celebrado que Puy du Fou haya elegido el Parque del Retiro para presentar su nueva temporada.

"Si había un lugar de Madrid para presentar a Puy du Fou, es este parque", ha aseverado antes de asumir públicamente el compromiso de acudir al estreno de la próxima temporada en marzo de 2022.

Según ha dicho, si Madrid tiene la responsabilidad de ser capital de España es "precisamente porque antes lo fue Toledo", ciudad de las Tres Culturas.

Puy du Fou "es de los proyectos culturales más importantes" de los últimos años, algo que ha conseguido en "años de dificultad". "Generáis ilusión por conocer la historia de España y eso es digno de reconocer".

"El conocimiento de nuestra historia no tiene que ser para pedir perdón. Tenemos el deber y responsabilidad de mantener el legado cultural, social y político acumulado en estos siglos, pero no es posible hacerlo si no se conoce", ha abundado.

También ha tenido palabras para rememorar la colaboración y conexión entre su ciudad y Toledo para enfrentarse a 'Filomena'. "Nunca olvidaré que la alcaldesa de Toledo me llamara. Fuimos las ciudades que más sufrimos ese día".