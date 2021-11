Alberto Guerrero, Yolanda Álvarez, Germán Caballero, Jovesolides i CIEs No, premis Cooperació-Comunitat Valenciana

Periodistes, fotoperiodistes i activistes pels drets humans com Alberto Guerrero, Yolanda Álvarez i Germán Caballero i les organitzacions Jovesolides i CIEs NO han resultat guanyadors de la segona edició dels Premis Cooperació-Comunitat Valenciana, han anunciat els responsables de la iniciativa en un comunicat.

Els guardons -promoguts per la Coordinadora Valenciana d'ONGD amb el suport de Caixa Popular- es lliuraran el 15 de desembre en una gala al Teatre El Musical de València en la qual es repassarà la vintena de candidatures presentades als premis, amb què es reconeixen iniciatives i trajectòries compromeses en la defensa dels drets humans i la cooperació internacional dutes a terme des de la Comunitat Valenciana.

Guardonats

En la categoria 'Persones, institucions, organitzacions o empreses compromeses', ha sigut seleccionat Alberto Guerrero per la seua defensa històrica de la cooperació. Guerrero acumula una trajectòria de més de 40 anys com a cooperant, professor, educador, sindicalista, impulsor i col·laborador de moltes organitzacions i ONGD, activista dels drets humans i sacerdot.

Entre altres tasques, ha sigut cooperant a Burundi, Nicaragua, Mèxic, Albània, l'Equador i el Marroc, en la major part dels casos acompanyant a persones refugiades que fugien de conflictes i migrants que fugien de la pobresa. En 1992 va impulsar i va ser un dels fundadors de la Coordinadora Valenciana d'ONGD. En l'actualitat, seguix col·laborant com a voluntari i activista en defensa dels drets de les persones migrants i empleades de la llar a través de la Plataforma CIEs No, i organitzacions com el Servici Jesuïta a Migrants, CEIM, CITMI-CITE CCOO i Federació Associacions per a treballadores de la llar, entre unes altres.

En la categoria de 'Comunicació compromesa amb la Cooperació', ha resultat premiada la valenciana Yolanda Álvarez, amb més de 20 anys de trajectòria com a reportera, la major part d'ella en l'àrea d'internacional de TVE. S'ha premiat en concret el seu treball 'Nàufrags sense terra', resultat de quasi un mes de navegació en l''Open Arms' durant l'estiu de 2019 relatant la missió més dura d'aquest barco de rescat. La seua tasca va mostrar al món el drama de les persones que arrisquen la vida creuant el Mediterrani en la seua fugida de la guerra i la pobresa.

Álvarez, que ja ha rebut guardons pel seu treball denunciant els abusos israelians en la Franja de Gaza, les tortures en la presó d'Abu Ghraib a l'Iraq, i el patiment de les 'Esclaves del Daesh', ha sigut premiada en aquesta ocasió per exercir un periodisme amb visió transformadora, que defén els drets humans, es basa en la veracitat i la qualitat, té en compte la perspectiva de gènere i mostra respecte i empatia per les persones més excloses.

També dins de la categoria de Comunicació, el premi al 'Periodisme jove compromés' ha sigut per al fotoperiodista del diari Levante-EMV Germán Caballero pel seu reportatge 'Bàsquet per a trencar fronteres i esquemes', que explica la història d'un pioner equip de bàsquet femení en els camps de persones refugiades palestines al Líban.

Condicions de vida dignes

El treball retrata la complexa realitat que viuen aquestes persones, les vulneracions dels drets humans i les desigualtats que pateixen, especialment les dones, i aborda la importància de la cooperació internacional per a la generació de condicions de vida dignes.

Finalment, en la secció de 'Campanyes de xarxes, plataformes o moviments socials valencians', han resultat premiats ex aequo les campanyes 'La finestreta indiscreta', de l'ONG Jovesolides i la campanya 'CIEs No' pel tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers.

Les 18 candidatures presentades als premis han sigut valorades per la periodista Lorena Tortosa, en representació de la Unió de Periodistes Valencians; Carola Calabuig, en nom de la Universitat Politècnica de València; María Jesús Figuerola Santamaria, per part de Caixa Popular; i Sonia Martín Carrascosa i Edgard Vega, de la Coordinadora Valenciana d'ONGD.