Igual quiere volver a ser candidata a la Alcaldía de Santander y obtener la mayoría absoluta

"Por supuesto que quiero volver a ser candidata. Y quiero ganar con mayoría absoluta y voy a trabajar para ello".

Así lo ha dicho Igual, que este miércoles ha protagonizado el Foro de la SER, donde ha expuesto los retos de futuro para la ciudad y se ha sometido a las preguntas de los asistentes, algunas de carácter político.

Al respecto, cuestionada sobre si el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, le ha planteado liderar el partido en Cantabria, como han recogido algunos medios, Igual no ha respondido, aunque sí ha reiterado que la presidenta del PP regional es María José Sáenz de Buruaga y ella es la alcaldesa.

"Tengo 48 años y jamás en política he pisado nadie, jamás he creído lo que no he sido y jamás he ido sola a ningún sitio", ha manifestado Igual.

Y ha sostenido que "cualquier cambio que se dé en cualquier partido cuando yo no esté en el Ayuntamiento, tienen que ser cambios totalmente razonados, explicados y con una transición lógica, porque todos somos el PP. Desconozco cuándo van a ser los cambios o las transiciones pero mi trayectoria política nadie me la va cambiar", ha sentenciado.

Sobre las diferencias entre la dirección nacional del Partido Popular y algunas territoriales, Igual ha afirmado que "hay una dirección, que todos la tenemos bien clara, y después hay personas individuales que pueden opinar".

Lo que a su parecer el PP tiene que tener "bien claro" es "la oportunidad" que se le abre en España, Cantabria y Santander por la "saturación de los ciudadanos" con los gobiernos de otros partidos.

"Yo quiero enfrente buenos políticos y en mi partido, buenos políticos y políticos unidos", ha declarado Igual, para quien en este momento "España nos necesita y tenemos que, con unidad, aportar lo que los españoles nos están pidiendo".