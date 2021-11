Navarra envía al TSJN su propuesta para aplicar el pasaporte Covid y dice que no tiene "plan B" si no se autoriza

El Ejecutivo foral solicita de esta forma la autorización de la Justicia para poder implementar esta medida. El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que en este momento el Ejecutivo no tiene un "plan B" si no se autoriza el pasaporte Covid.

"No tenemos plan B al respecto, de momento, en las condiciones actuales. Si se autoriza bien y si no se autoriza también. No hay plan B inmediato, no tenemos un texto alternativo preparado. Lógicamente los escenarios pueden cambiar en función de la situación", ha indicado.

En todo caso, Javier Remírez ha defendido que la medida planteada por el Gobierno es "adecuada, idónea y proporcional". "Creemos que es la medida, viendo también los distintos posicionamientos que han tenido los tribunales de Justicia. No tiene sentido proponer algo que creemos que a día de hoy es muy complicado que se autorice", ha asegurado.

Sobre la aplicación en la práctica de esta medida, el portavoz del Ejecutivo ha señalado que "en aquellos establecimientos donde sea exigible para acceder, como restauración de más de 50 comensales, locales de ocio nocturno o bares especiales a partir de las 00.00 horas, en el acceso tendrán que poner los medios adecuados para que las personas que están ahí tengan el certificado".

Además, ha asegurado que "las fuerzas policiales, con las cuales nos hemos reunido ya, como nos reunimos periódicamente durante toda la pandemia, lógicamente pueden hacer esa labor de control". "No se van a apostar dentro de los locales pero harán comprobaciones aleatorias para que se compruebe que se está cumpliendo la norma", ha indicado.

Sobre el planteamiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid de que se puede falsificar el uso del pasaporte, Remírez ha planteado que, "con lo que hemos escuchado a la presidenta de Madrid en relación a ETB-3, si todo el rigor de la presidenta es ese, podemos pensar". "Más allá de lo que diga Ayuso, que últimamente se dedica más a Navarra que a su propia comunidad, nosotros tenemos muy clara esa cuestión. Estamos en contacto permanente con la hostelería, el sector de ocio nocturno y cultural, para ver cómo funciona y si hay que mejorar algo para facilitar las cosas, lo haremos", ha asegurado.

Además, ha señalado que para presentar su propuesta al TSJN, el Gobierno foral ha analizado "los autos que se han producido en las últimas horas tanto en el País Vasco como otras CCAA donde se ha solicitado autorización". "Creemos que lo que llevamos a la Sala está dentro de los criterios que han ido marcando los distintos autos respecto a nuestra propia normativa. Tenemos una experiencia de relación con el TSJN positiva para buscar el equilibrio adecuado y creemos que en este caso también va a ser así, pero asumiremos las decisiones del TSJN", ha asegurado.