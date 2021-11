Unes 350 empreses valencianes apliquen en 3 anys 1.387 mesures d'ecodiseny per a reduir l'impacte ambiental d'envasos

Així ho destaca Ecoembes, organització ambiental sense ànim de lucre que coordina la gestió del reciclatge i l'ecodiseny dels envasos domèstics a Espanya, d'acord a les dades del seu VII Pla Empresarial de Prevenció (2018-2020).

El compromís de les empreses per fer que els envasos que posen en el mercat siguen dissenyats -fase on es determina el 80% del seu impacte ambiental- sobre la base de criteris de sostenibilitat és alguna cosa que porta més de dos dècades instaurat en el conjunt estatal. En línia amb açò, la seua aposta per l'ecodiseño, que busca fer els envasos més sostenibles i amb una petjada ambiental el més reduïda possible cobra encara més protagonisme com a ferramenta amb la qual avançar cap a un model d'economia circular.

Prova d'açò, subratlla l'entitat, és que, segons el VII Pla Empresarial de Prevenció d'Ecoembes, en els últims tres anys un total de 352 empreses valencianes -el 62% d'elles pimes- han aplicat fins el 1.387 mesures d'ecodiseny per a minimitzar l'impacte ambiental dels seus envasos. D'entre totes elles, 635 (46%) s'han destinat a reduir o eliminar l'ús de plàstic i altres materials emprats en la seua fabricació.

Dins de les mesures que cada vegada són més adoptades per les mercantils valencianes es troben les relacionades amb fomentar la circularitat dels envasos (un 22%), ben fent-los més fàcilment reciclables, o ben reintroduint material prèviament reciclat en els mateixos.

"La legislació marca importants reptes en matèria de sostenibilitat d'envasos que requereixen d'una aposta decidida per la innovació. En aquest sentit, l'ecodiseny és una de les ferramentes que les empreses tenen la seua disposició per a aconseguir donar resposta a aquests desafiaments i contribuir així a avançar cap a un model d'economia circular", afirma en un comunicat la directora de Relacions Externes d'Ecoembes, Begoña de Benito, qui afig: "Des d'Ecoembes volem acompanyar-les en aquest camí i, per açò, posem a la seua disposició ferramentes i metodologies perquè puguen aplicar l'ecodiseny en les seues companyies".

Les accions aplicades per les empreses valencianes han anat enfocades també al redissenye dels envasos (18%), a la reducció del seu impacte ambiental (10%) o al foment de la reutilització (4%), un concepte que va a cobrar protagonisme en l'economia circular.

Per sectors, de les 1.387 mesures del VII Pla, el 82% han sigut desenvolupades en el de l'alimentació, el 12% en el de la cura personal i de la llar, un 3% en equipament de la llar, un 2% en motor i oci i, l'1% restant, en tèxtil i pell.

En l'àmbit estatal, gràcies a totes aquestes mesures, durant aquests tres anys s'ha aconseguit reduir 104.556 tones de matèries primeres utilitzades en la fabricació d'envasos, estalviant 11.229.202 MWh d'energia i de 124.422.812 m3 d'aigua.

Ecoembes recalca que "són moltes les empreses que porten anys mostrant el seu compromís amb l'estudi i aplicació de mesures d'ecodiseny". De fet, des de 1999, s'han implantat més de 54.500 mesures que van des de l'eliminació de material innecessari fins a la reincorporació de plàstic reciclat, entre unes altres, fent possible que una botella d'aigua pese un 18,4% menys que fa 20 anys i un pot de iogurt siga un 21% més lleuger.

Tot açò ha permès que s'estalvien un total de 607.971 tones de matèria primera i s'evite l'emissió de 2.333.625 tones de CO2. Així mateix, s'ha evitat el consum de més de 24 milions de Mwh d'energia i s'han estalviat més de 221 milions de m3 d'aigua.

En aquest compromís de les empreses per avançar cap a un model circular, la innovació es presenta com un aliat clau per a aconseguir envasos més sostenibles, oferint metodologies noves per a disminuir el seu impacte ambiental, millorar el seu reciclabilidad o buscar nous materials sostenibles per a emprar en la seua fabricació.