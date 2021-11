El Ayuntamiento seguirá defendido el aparcamiento de la Marga ante el "sacrificio" de plazas en el centro

"No podemos demonizar el vehículo privado pero hay que usarlo de manera sostenible, con alternativas, siendo una ciudad facilitadora. Hay que concienciar para el cambio y trabajar para que no entren todos los coches al centro".

Así se ha pronunciado hoy la regidora en el Foro de la SER, donde ha abordado los retos de la ciudad ante los cambios tecnológico, social energético y económico; y el papel de los políticos, en una gestión que debe ir "de abajo a arriba y escuchar a los ciudadanos". Igual ha asegurado que Santander es "una ciudad competitiva", un "motor económico", aunque la ciudad "no es nada sin Cantabria: somos el complemento perfecto", ha dicho.

Uno de esos retos se refiere a la movilidad sostenible, donde el Ayuntamiento ha presentado un proyecto a los fondos europeos para conocer "el problema" de las emisiones en la ciudad con el fin de poder delimitar la zona de bajas emisiones para posteriormente ofrecer alternativas.

En opinión de Igual, Santander está preparada para que parte del acceso al centro esté bastante restringido al vehículo privado "si no se complica la vida a la gente" y se le ofrecen alternativas cómodas y fáciles.

De cualquier forma, ha observado que es "un cambio obligado" pero "beneficioso". "Y eso es vivir en una ciudad", ha apostillado, apuntando la necesidad de concienciación y corresponsabilidad al respecto "cuando ya nadie niega el cambio climático y la necesidad de proteger el medio ambiente". Así, ha defendido que el "beneficio" de utilizar el transporte alternativo es mayor que el "sacrificio" del vehículo privado, "y además cuido mi ciudad". Y ha apuntado que en cuestión de movilidad todos los grupos políticos municipales están "en el mismo barco".

En este contexto, Santander está trabajando para construir un aparcamiento disuasorio en los Campos de Sport, para el que ha solicitado financiación europea, y otro en la entrada a la ciudad por la Marga, "tratando de convencer al presidente del Puerto de la importancia" de la dotación y de que se trata de la "mejor ubicación" para un estacionamiento, próximo al Hospital Marqués de Valdecilla y al polígono de Candina, "que es una zona muy saturada", ha indicado.

El aparcamiento que propone el Ayuntamiento se ubicaría en terrenos portuarios y supondría que las plazas de la zona de Castilla-Hermida, Pesquero y paseo marítimo quedaran solo para residentes.

El Consistorio presentó esta propuesta al Puerto "desde el respeto", con "colaboración", pero hubo un cambio en la presidencia de la Autoridad Portuaria, que ahora ostenta Fernando Martín, y la alcaldesa está "pendiente de que me deje seguir convenciéndole".

BASURAS

A preguntas de los asistentes al foro sobre el proceso para el cambio de adjudicataria del servicio de basuras, Igual ha insistido en que el único objetivo del mismo ha sido conseguir "una Santander más limpia", si bien ha reconocido que los pasos no han sido "ni pacíficos, ni agradables, ni ágiles", aunque la limpieza viaria "mejora cada día". "Se ha partido de muchísimas dificultades que vamos resolviendo", ha dicho.

Nuevamente ha negado la posibilidad de remunicipalizar el servicio porque el Ayuntamiento no tiene "capacidad suficiente" para hacerlo ni "garantía de éxito". "Tenemos que ser realistas, no atrevidos", ha considerado, afirmando que en el Consistorio "no estamos preparados" para ello.

Respecto a los pliegos del nuevo contrato que se están redactando, ha avanzado que el servicio tendrá "dimensión de ciudad real" pues el anterior se refería a la Santander de 2012 y desde entonces ha cambiado mucho. Entre otras novedades, incluirá el quinto contenedor y propuestas medioambientales y de reciclaje porque la recogida de residuos "es diferente" a la de hace nueve años.