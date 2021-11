AMP.- Una dona i el seu fill resulten ferits per inhalació de fum en un incendi en la seua casa a Alacant

Els fets van ocórrer sobre les 20.30 hores quan es va alertar el CICU d'un incendi en una vivenda, situada al carrer Poeta Sansano d'Alacant. El foc es va originar en el baix de l'edifici, concretament en una de les habitacions, per causes que s'investiguen i va ser descobert pels llogaters en arribar a l'immoble, que van donar la veu d'alarma.

Fins al lloc es va desplaçar una unitat de SVB, l'equip sanitari de la qual va assistir a la família propietària de la vivenda, al costat de la resta de llogaters. Finalment, la dona i el menor van ser traslladats a l'hospital General Universitari d'Alacant, en l'ambulància de suport vital bàsic.

En la intervenció van participar un total de deu bombers del Speis, que es van dividir en dos equips per a atacar les flames que es propagaven molt ràpidament per tot l'immoble.

Un grup va intervenir per l'exterior per a controlar que no s'estenguera a les plantes superiors per la façana, i un altre va accedir a l'interior de la vivenda per a aconseguir extingir el foc. Finalment, l'operatiu va aconseguir extingir l'incendi després de més d'hora de tasques. La casa ha quedat molt afectada per les flames.