El PR+ exige al PSOE que "impida" que prospere el intento del PNV de crear una nueva DOP que "rompería la DOC Rioja"

Esta otra denominación "destrozaría lo logrado durante años y la riqueza generada tanto en nuestra tierra como en La Rioja Alavesa". La proposición de Ley que se debatirá en el Congreso el próximo día 30 "es un intento de los nacionalistas de quedarse con la marca Rioja".

Desde el PR+ advierten que con la propuesta del PNV se permitiría la creación de un consejo de zona, que tomaría casi todas las decisiones en rendimientos o calificación de la cosecha y además les otorgaría las potestades de control, inspección y sanción que pasarían a manos del ejecutivo vasco.

El Partido Riojano también han pedido al diputado del Partido Socialista por La Rioja Juan Cuatrecasas que dimita "si no tiene intención de defender los intereses de nuestra Comunidad Autónoma en el Congreso". Los regionalistas han considerado un escándalo las declaraciones realizadas en un medio de comunicación riojano donde el señor Cuatrecasas afirmaba, de forma literal, "mi opinión no existe, me debo al Grupo Parlamentario Socialista".

La formación regionalista ha recordado al señor Cuatrecasas y a su compañera en el Congreso Raquel Predaja que se presentaron por La Rioja "para garantizar los intereses de esta tierra y no traicionarla ante un tema tan vital como la defensa de la Denominación de Origen Rioja".

Como ha afirmado el presidente del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas: "Los diputados del PSOE electos por La Rioja se deben a los intereses de La Rioja y del Rioja, y no se pueden vender a cambio de un apoyo presupuestario del PNV que hundiría la Denominación y con ella a cientos de bodegas y viticultores riojanos. Concha Andreu debe exigir a sus diputados que voten en contra, lo contrario nadie lo entendería".

Pero para el PR+, "no puede quedar solo en esa oposición, Concha Andreu, como miembro destacado del Partido Socialista, tiene que impedir que Pedro Sánchez condene a La Rioja por su dependencia de los nacionalistas y la entregue a cambio de su apoyo".

El presidente de los regionalistas ha asegurado que "no se puede vender votos contra La Rioja y el Rioja a cambio de unos Presupuestos que además marginan a nuestra tierra, eso es no tener valentía ni capacidad propia".

En este sentido, desde el Partido Riojano recuerdan que los diputados del PSOE ya han sido "incapaces de lograr unos Presupuestos dignos para La Rioja, avalando una de las menores inversiones en La Rioja durante décadas".

"Continuamente vemos cómo ponen por delante los intereses de su partido frente a los de la comunidad autónoma a la que representan y que les eligió para ello. Los diputados socialistas riojanos deberían seguir el ejemplo de otros diputados del PRC o Teruel Existe que han conseguido triplicar las inversiones en sus comunidades autónomas".