Belinda León (Cs) dice que "no hay derecho a que España siga sin tener un Pacto Nacional sobre Educación"

20M EP

NOTICIA

"No vamos a dejar de ser la voz de los que no comparten la forma de gobernar del actual Gobierno porque en Educación no hay colores que valgan". Así, Ciudadanos La Rioja alerta de las consecuencias que tendrá en la formación de las nuevas generaciones el nuevo Decreto de Educación, 984/2021, aprobado la semana pasada y que permitirá titular en Bachillerato con una asignatura suspensa.