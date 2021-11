Una campanya en la CEU UCH consciència als joves sobre la violència de control a la parella a través de les xarxes

Els últims estudis apunten a les violències de control són les més freqüents entre els joves de 15 a 29 anys i que un nombre cada vegada major d'ells no la identifiquen com a tal. Per a conscienciar sobre aquestes situacions, com revisar el telèfon, cridar constantment, dir a la parella amb qui pot relacionar-se o on pot anar o parlar malament d'ella en les xarxes socials, s'han difós diversos missatges a través de panells en els tres campus i infografies i vídeos en les xarxes socials de la CEU UCH, sota el lema 'Si te controla, ¿te quiere??'.

Els vídeos realitzats entre els estudiants plantegen diferents situacions de control, amenaces o assetjament a la parella a través del mòbil i les xarxes socials per a preguntar-los si les identifiquen o no com a violència.

Els estudiants de la CEU UCH que han participat voluntàriament en el vídeo les han sabut identificar correctament com a violència, per la qual cosa en la campanya se'ls convida a conscienciar a altres joves sobre aquestes situacions, que es confonen amb formes d'amor, malgrat que són comportaments en els quals no es respecta la dignitat de la parella.

"Controlar, assetjar o amenaçar no és voler", conclou el vídeo, en referència a aquestes formes de violència que més pateixen i més presencien els joves, així com l'increment del nombre dels quals no la saben identificar.

A més, en aquests panells es planteja la reflexió entorn de diferents situacions que les joves poden viure en les seues relacions de parella: 'Si mira sempre el teu mòbil, si controla les teues xarxes socials, si llegeix les teues converses, si et crida a tota hora, si et pregunta on estàs, amb qui estàs, a quina hora tornes et controla, però et vol?'. Els missatges van també dirigits als joves, reformulant els síes per a interpel·lar-los a ells. I es difonen en espanyol i en anglés, per a aconseguir també als estudiants internacionals de la CEU UCH, més d'un terç del total del seu alumnat.

CARRERA SOLIDÀRIA, PROJECCIONS I SEMINARIS

D'altra banda, la Universitat celebra també aquesta setmana en els seus tres campus a Elx, València i Castelló, diverses activitats de conscienciació, vinculades a assignatures dels diferents Graus o promogudes pels seus Serveis universitaris.

A Elx, es projecta hui per als estudiants de la Facultat d'Humanitats el documental 'Girl Rising, la defensa de la educación de las niñas' i demà se celebra la conferència 'La amistad en la escuela como prevención de la violencia', a càrrec d'Óscar Strada, doctor en Psicologia i Medalla d'Or del Col·legi de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana en 2015.

A més, el Servici d'Esports va organitzar el dia 10 de novembre la carrera solidària 'Esto no es una carrera', en la qual van participar més de 250 persones i amb la qual es van acumular quilòmetres solidaris per a oferir segones oportunitats a dones de Cuba i Guatemala, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Elx i l'ONG InteRed.

En el campus de Castelló se celebrarà pròximament un seminari per a formar als futurs professionals d'Infermeria sobre les ferramentes informàtiques disponibles en Atenció Primària per a la detecció precoç de violència contra la dona en les seues diferents formes.

Per la seua banda, a València, la Facultat de Ciències de la Salut de la CEU UCH s'ha sumat a la campanya del Departament de Salut de Sagunt, compartint cartells per a donar a conéixer el gest que una dona o una xiqueta poden fer per a demanar ajuda en cas de ser víctima de violència, alçant els dits de la mà i amagant després amb ells el dit gros.

També en el Grau en Farmàcia s'ha treballat en l'aplicació dels continguts d'Estadística i Matemàtiques a les dades sobre víctimes de violència de gènere, ientrras que el Servici d'Idiomes ha promogut el disseny d'infografies sobre violència, per a practicar l'ús de l'imperatiu en les classes d'espanyol per a estudiants internacionals de Medicina.

En l'assignatura de Nutrició del Grau en Odontologia s'han analitzat campanyes de publicitat sobre aliments per a analitzar el rol d'homes sexistes i igualitàries, en els Graus de Publicitat i Màrqueting, entre altres activitats formatives que se celebren aquesta setmana en la CEU UCH per a conscienciar sobre la violència en les relacions de parella i el respecte a la dignitat de les dones, des de diferents matèries.