Thomas Hirschhorn culmina su taller crítico en Bombas Gens con 1.991 "juicios" de residentes de València

Tras visitar más de 50 organizaciones locales con fines sociales, culturales, educativas y vecinales a lo largo de tres trabajos de campo (Fieldworks) e invitarlos a participar, Hirschhorn consiguió desarrollar su taller crítico con los residentes en Valencia.

Durante el proyecto, considerado obra de arte "universal e inclusiva", cada participante pudo compartir de forma individual un trabajo propio y aportar, junto al artista, su propio juicio con relación a su contribución y a la del resto, según el criterio "¡Energía = Sí! ¡Calidad = No!".

De esta forma, los asistentes debieron comprometerse a participar activamente, animarse a crear algo (un poema, una canción, un dibujo, etc.), estar listos para ser juzgados y confiar en su propio criterio.

"El arte no es solo para mirar y admirar, sino que tiene la capacidad de transformar a las personas y contribuye a su desarrollo", explica la vicepresidenta de la Fundació Per Amor a l'Art, Susana Lloret, que añade: "Y este taller es un ejemplo clarísimo de cómo cada una de las personas que ha participado e interactuado ha logrado crecer un poco más, no me cabe ninguna duda". Para Lloret impulsar el contacto directo entre el artista y el público es esencial en la nueva etapa de Bombas Gens.

Por su parte, la directora artística de Bombas Gens Centre d'Art, Sandra Guimarães, agradece el buen recibimiento de Valencia y el gran trabajo de Thomas Hirschhorn. "Durante todo el taller se han compartido un total de 1991 juicios. Esta obra comprueba que el Arte invita a huir de los estereotipos, a pensar por uno mismo y a la vez a estar en conjunto con los demás, confrontando las diferencias", asevera.

"PROYECTOS AMBICIOSOS"

"Desde Bombas Gens Centre d'Art -prosigue- queremos continuar desarrollando proyectos ambiciosos como este, que brinden experiencias transformativas para seguir apostando por un museo inclusivo, activo y centrado en el artista. En cierto modo, la idea de ir a un museo de arte es algo a conquistar y un desafío para todos. Esta obra de arte inclusiva es parte de este desafío".

La obra de arte de Thomas Hirschhorn, "¡Energía = Sí! ¡Calidad = No!" (un taller crítico), tuvo lugar del 27 de octubre al 21 de noviembre de 2021, de miércoles a domingo con dos sesiones diarias de tres horas en Bombas Gens Centre d'Art.

Thomas Hirschhorn ha expuesto su trabajo en todo el mundo, en numerosas bienales como la de São Paulo, Venecia o Shanghai, sus obras se encuentran en prestigiosas colecciones de museos como el Centre Pompidou, la Tate Modern o el MoMa, y ha sido galardonado con importantes premios como el Prix Marcel Duchamp (2000), el Joseph Beuys-Preis (2004) o el Prix Meret Oppenheim (2018).