Cs presenta una enmienda en el Congreso para incluir la ILP del Mar Menor en el Estatuto de Autonomía de la Región

La coordinadora autonómica de Cs, María José Ros, ha afirmado que el Estatuto "es el mejor lugar para recoger esta demanda de una inmensa mayoría de murcianos, y el texto presentado le reconoce dicha personalidad de modo directo". Se trata, según sus palabras, de "la más rápida y mejor forma de proteger nuestro Mar Menor".

En este sentido, ha señalado que la laguna y su cuenca "comprenden un ecosistema del que dependen miles de personas para su supervivencia, salud, vivienda, agua, riqueza cultural y territorial; además de la preservación de la vida de innumerables especies y de los elementos biológicos y químicos que implica la biodiversidad del ecosistema lagunar".

Para la dirigente de la formación 'naranja', las cinco figuras de protección y las leyes promulgadas para proteger este espacio "no han sido suficientes para evitar la crisis ecológica que sufre el ecosistema costero y los derechos de las personas que lo habitan en su ribera y en su entorno más próximo están amenazados".

"El peligro de una inminente devastación irreversible, así como la ineficacia de las leyes de protección promulgadas hasta la fecha, constituyen un estado de emergencia inmediata, que justifican las razones para dar un salto cualitativo en la protección jurídica del ecosistema a partir de su propio valor y el reconocimiento de sus derechos", ha agregado.

ENMIENDA DE ADICIÓN

En concreto, la enmienda de adición formulada por Ciudadanos añade un cuarto apartado al artículo 21 del Estatuto de Autonomía con el siguiente texto: "La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia reconoce a la laguna del Mar Menor y su cuenca como un ecosistema de especial valor ecológico y medioambiental, con personalidad jurídica propia".

Ros ha asegurado que "la guerra abierta entre Gobierno regional y Gobierno estatal no para, a pesar de varios intentos de acercamiento, los vertidos continúan, los regadíos ilegales siguen sin cerrarse y puede que el Mar Menor no llegue vivo a la aprobación de la Ley que le dé personalidad jurídica propia".

De esta forma, "la vía que ha enmendado Ciudadanos directamente en el Estatuto de Autonomía es indudablemente la más rápida y segura para su protección efectiva. Tras la inclusión solamente quedará desarrollar ese aspecto del Estatuto, salvando así años de laboriosa tramitación parlamentaria", ha apostillado la dirigente de Cs.

ROS: "EL PP SE PONDRÁ A PRUEBA"

Según Ros, con esta iniciativa, el PP, que "anunció hace unos pocos días que ahora cambiaba de criterio y apoyaba la ILP" para el Mar Menor, "se pondrá a prueba".

"O bien la votan a favor o empiezan a poner excusas y sabremos que se trataba de otra mentira más de los conservadores. Ahora se abre la posibilidad de hacer realidad en un instante lo que tantos murcianos ansían. Por el bien de nuestra región y de nuestra laguna salada espero que no se echen atrás y que se sumen de verdad al clamor mayoritario, sin vértigos que valgan", ha añadido.

El Estatuto de Autonomía apura estos días los últimos trámites para su aprobación en el Congreso y entrada en vigor. "Tenemos la pequeña fortuna de que estos últimos pasos de la reforma coincidan con la clara determinación de los murcianos a salvar su Mar Menor, las generaciones venideras no nos hubieran perdonado que, siendo liberales, no propusiésemos una solución que estaba en nuestra mano. Esperamos que todos se sumen, sin excepción, la sociedad murciana la dará la espalda a quien no lo haga", ha concluido Ros.