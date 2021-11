Mariló Montero reconoce a Chicote sus retoques estéticos: "A veces no me ha gustado y digo: ''¡la cara!'"

Mariló Montero y Antonio Resines fueron los primeros invitados de Fuera del mapa, el nuevo programa de Alberto Chicote en laSexta en el que el cocinero sale de su zona de confort para recorrer nuestro país junto a famosos.

La comunicadora, que se abrió totalmente ante el chef y la audiencia y, entre otras cosas, reconoció que se ha sometido a algunos retoques estéticos, como inyectarse botox y ácido hialurónico. "Hay formas para ralentizar la vejez, la oxidación del cuerpo, y estar más sana y mejor estéticamente durante más tiempo", explicó.

Sin embargo, no siempre le ha convencido el resultado, por lo que ha pedido al especialista que dé marcha atrás. "A veces no me ha gustado y digo: 'hostia, la cara!'".

Además, la comunicadora reconoció que no sabe si sabrá envejecer. "Tengo ya 56 años, yo no oculto mi edad, ni me avergüenzo de ella ni me miento".

Además, ambos hablaron de la tiranía de la imagen. "Yo creo que a las mujeres se nos exige mucho más a nivel físico", reconoció la comunicadora. "A nivel personal, a mí sí me gusta cuidarme, pero por mi propia autoestima", aseguró.

Entonces, hizo un alegato. "Cuando ves que cumples una edad, parece que estás en época de retirada y que viene la nueva hornada y ya te van a sustituir. Deberían hacerse mirar eso y valorar que, en los medios de comunicación, vale mucho más la experiencia de lo vivido y una buena carrera con buenos resultados, a la propia imagen".