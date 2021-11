Préstamos, cheques regalo, acciones, descuentos para compras... Las mejores ofertas financieras del Black Friday

Un año más el Black Friday llega a España. Este viernes 26 de noviembre se celebra una nueva edición de la gran fiesta de los descuentos importada de Estados Unidos. Esta festividad comercial, que se celebra el último viernes del mes, coincidiendo con el día después de Acción de Gracias, aterrizó en el país en 2012 y desde entonces, año tras año, ha conquistado el interés de los consumidores.

Gracias a su popularidad, las grandes empresas de distribución afrontan una de las semanas más importantes en ventas del año. Cada vez más compañías se suben al carro de las promociones. Las entidades financieras tampoco quieren perderse esta celebración y lanzan campañas especiales que van desde tarjetas regalo hasta rebajas en las comisiones de los fondos de inversión y en los tipos de interés de los préstamos. Resumimos en este artículo las mejores ofertas financieras del Black Friday.

Banco Santander

El banco presidido por Ana Botín ha lanzado una promoción de créditos preconcedidos. La campaña se dirige a clientes particulares y cuenta con un importe global de 90.000 millones de euros. Los usuarios pueden acceder a préstamos y créditos de concesión instantánea con precios personalizados desde el pasado 22 de noviembre hasta el 5 de diciembre. La rebaja puede llegar hasta el 50% sobre el precio habitual, según ha asegurado la entidad.

Los clientes del banco también pueden conseguir financiación para las compras que realicen durante Black Friday con las tarjetas de crédito All in One. En concreto, pueden aplazar el pago de sus compras hasta un importe de 1.000 euros durante tres meses por cero euros sin intereses, ni comisiones. Si se quieren beneficiar de esta oferta tienen que escoger la opción ‘paga en 3' entre el 23 y el 30 de noviembre.

Asimismo, los clientes de la entidad pueden recibir un cheque regalo para utilizar en Amazon si contratan un seguro de hogar o de coche entre el 15 y el 30 de noviembre. El cheque es de 100 euros si se contrata un seguro de hogar, mientras que se sitúa en 50 euros si se contrata un seguro de auto en las modalidades ‘gama plus’ o ‘eco’.

ING

El banco de origen neerlandés se ha sumado un año más a esta jornada de descuentos con su Préstamo Naranja, el mismo producto promocionado en ediciones anteriores. La entidad ha rebajado el tipo de interés nominal del 3,99% al 2,99% (3,03% TAE) de estos préstamos, cuyo importe debe oscilar entre los 3.000 y 60.000 euros. Esta promoción solo está disponible para los clientes del banco naranja y se puede disfrutar hasta el viernes 26 de noviembre.

Evo Banco

Evo Banco, el banco digital de Bankinter, tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de sumarse a esta gran fiesta de descuentos. A diferencia de otros años, la entidad ha optado por ofrecer descuentos en compañías como Amazon, Booking y Rentalcars.

Los clientes de Evo pueden adquirir cheques para comprar en Amazon a través de la aplicación del banco. Al hacerlo, reciben un 3% adicional al valor de la compra. Por ejemplo, si un usuario compra un cheque de 300 euros para utilizar en el gigante de comercio electrónico recibe 309 euros.

Asimismo, los clientes que reserven un alojamiento en Booking cuentan con un descuento mínimo del 30%, más un 4% adicional de reembolso. La reserva puede realizarse hasta el 1 de diciembre para una estancia antes del 30 de junio del año 2022. Si reservan un coche en Rentalcars de una compañía asociada (Record Go, OK Rent a Car, Sixt y Hertz) reciben un descuento directo del 30%, más un 12% adicional. En ambos casos la contratación se tiene que realizar a través de Evo Experience y pagar con la tarjeta de Evo.

Renta 4 Banco

Renta 4 Banco ha lanzado una promoción en la que regala 10 acciones por realizar una aportación de capital igual o superior a 10.000 euros en la cuenta inscrita en la promoción antes del 5 de diciembre. Las acciones entregadas en la promoción estarán exentas de comisión de custodia y de comisión de mantenimiento siempre que no posean otros activos que las generen. Una vez aplicada la promoción, el cliente tiene que cumplir un compromiso de permanencia de un año sin poder vender las acciones.

Openbank

Por su parte, Openbank, el banco digital de Santander, ha optado por mantener vigentes sus promociones durante el Black Friday. Actualmente de una oferta vinculada al tercer aniversario de la firma. Si un cliente de la entidad o un nuevo usuario contrata el servicio de inversión automatizada, conocido como roboadvisor, con una inversión mínima de 3.000 euros, recibe 100 euros adicionales para invertir. La contratación tiene que hacerse antes del 30 de noviembre con el código promocional ANIVERSARIO3.

MyInvestor

MyInvestor, el neobanco de Andbank, ha lanzado una importante promoción con motivo del Black Friday. La entidad devuelve la comisión de gestión de sus fondos indexados durante un año. Se trata de tres vehículos de inversión lanzados al mercado este verano. Uno replica el índice de referencia tecnológico Nasdaq 100; otro sigue al índice bursátil estadounidense S&P 500; y el tercero invierte de forma global, en función del peso económico que tenga cada país.

Los roboadvisors como MyInvestor se han convertido en una opción muy popular entre los nuevos inversores en los últimos años. Se trata de unos gestores automatizados que diseñan una cartera diversificada en base a unos algoritmos sin que el ahorrador tenga que preocuparse por sus inversiones. Finect cuenta con un escaparate de los mejores roboadvisors donde las personas interesadas pueden consultar información sobre las diferentes opciones, analizarlas y compararl

Finizens

Otro importante roboadvisor es Finizens, que también han decidido mantener vigentes sus ofertas durante el Black Friday. La entidad cuenta con un plan amigo que bonifica la recomendación entre usuarios. Si un cliente lleva a un amigo a la entidad, ambos pueden invertir hasta 12.000 euros sin abonar comisiones de gestión durante un año. La cantidad mínima de la inversión inicial se sitúa en 1.000 euros.

Micappital

La fintech española MiCappital también ha optado por mantener su principal oferta con motivo del Black Friday para atraer clientes. La cuenta inversora de Micappital premia a los nuevos clientes que realicen su primera inversión con el asesoramiento de la entidad. Esta cuenta remunerada ofrece una rentabilidad extra del 5% sobre los primeros 1.000 euros invertidos durante el primer año. Una vez cumplido ese plazo, el cliente recibe 50 euros en su cuenta.