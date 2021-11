La audiencia dijo basta. Después de ver la entrevista de Paz Padilla a Mayra Gómez Kemp tras la muerte del marido de la mítica presentadora de televisión, los espectadores recurrieron a las redes sociales para arremeter contra la gaditana, que regresó este martes a Sálvame tras unas semanas alejada.

Gómez Kemp visitó el espacio del corazón para hablar tras el fallecimiento de su marido por Covid. La presentadora está rota por haber perdido al amor de su vida, Alberto Berco, con el que llevaba 48 años de matrimonio. "Yo sigo enamorada de mi marido. Me he quedado sola", dijo.

Pasados unos minutos, la entrevista se tornó tensa por momentos, ya que Padilla no hacía más que insistir en que debería intentar dejar de sufrir y de preocuparse, que hay que aceptar la muerte como viene. Ante esa afirmación, Mayra explotó: "Nunca lo voy a aceptar. Echo de menos a mi marido. Aún le amo. Yo no soy santa Mayra de los cojones".

"Yo no aceptaré nunca que me falte mi marido. Yo no soy tú. Tú puedes aceptarlo, yo no", argumentó la invitada, que se topó, de nuevo, con la insistencia de Paz, que le preguntó por qué. "Porque no. Porque lo amo, porque lo sigo amando, lo echo de menos, me falta su olor, su contacto", respondió Gómez Kemp.

Al fin alguien que le diga a Paz Padilla que no todo el mundo tiene que pasar el duelo como ella. Grande Mayra #yoveosálvame #YaSonLasOcho23N #Secret23N pic.twitter.com/rTkdy8P18R — Emmy y Adara❤️ ✈️ 🐰 (@ffmoffd) November 23, 2021

Una tensa charla a la que reaccionó el público en su casa, que se echó a las redes para criticar a la gaditana.

Lo de Paz Padilla con Mayra es acoso, además de falta de empatía y mala educación. Es incapaz de entender que cada uno pasa el duelo como puede y como quiere. Un poco de respeto. #yoveosalvame — Divinisima3456💜✈️ (@divinisima3456) November 23, 2021

Porqué Paz Padilla se empeña en q todo el mundo lleve el duelo como ella??? Brava Mayra Gómez Kemp x ponerla en su sitio con toda la educación q te caracteriza 👏👏👏#yoveosálvame — Rauliko (@Raulikomoreniko) November 23, 2021

¿Puede dejar Paz Pesadilla dejar de machacar a Mayra? (A la que encima llama "Marta") La pobre mujer le ha dicho mil veces que ella ve la muerte de otra manera y Paz insiste e insiste, es indignante que no le den un toque. QUE TE CALLES PAZ.#yoveosalvame #pazpadilla — TheGolismer (@TGolismer) November 23, 2021

Por favor, que alguien explique a Paz Padilla que ella no es la protagonista de la entrevista a Mayra Gómez Kemp. Cada persona vive SU dolor ante un fallecimiento como puede, vale ya de sentar cátedra permanentemente con ese ego desmesurado.#YoVeoSalvame — 🔻 🌾 (@Barralta) November 23, 2021

Padilla regresó al plató de Sálvame y no solo fue recibida con una ovación unánime por parte del público, sino con sorpresa por parte de sus compañeros. "Estás delgadísima", destacó Gema López. La humorista desveló entonces que ha adelgazado mucho debido a un virus estomacal contraído en su viaje a Egipto. "Ahora mismo tengo una talla 34".

Todo ha sido a raíz de la confirmación por parte de Paz Padilla de que volverá a dar de las campanadas de Fin de Año en Telecinco, y los colaboradores han tratado de sacar información sobre el vestido que llevará esa noche. La presentadora no ha desvelado ningún detalle, pero ha insistido en que ha perdido mucho peso, además de insistir en la emoción que le hace regresar a las campanadas.