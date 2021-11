La audiencia de 'Secret Story' salva a Frigenti y la expulsión del jueves queda entre Cristina Porta y Adara Molinero

Este martes 24 de noviembre, Telecinco emitió una nueva entrega de Secret Story: cuenta atrás. La gala, presentada por Carlos Sobera, albergó la salvación de uno de los tres nominados, que resultó ser Miguel Frigenti. De esta manera, el jueves será Adara Molinero o Cristina Porta quien abandone el formato.

Pero antes de saber su salvación, el colaborador de Sálvame tuvo un cara a cara junto a las otras dos nominadas. En él, dejó claras sus intenciones de recuperar su relación, o al menos normalizarla, con Cristina Porta, su gran aliada al inicio del reality.

Así, lamentó no haber podido consolar a la periodista en sus peores momentos, llegando a decir que se había contenido al no darle un abrazo porque sentía que se le había sentenciado a raíz de las palabras de la hermana de Porta, quien le transmitió a la joven que Frigenti no había dado la cara por ella en los platós.

Con todo, Frigenti sabe que su mayor aliada allí dentro es Adara Molinero y, en cuanto se supo salvado, pidió que sus seguidores intentaran que la reina de los realities se quede, al menos, una semana más, pues es la persona con la que quiere seguir en el concurso.

Lo que es innegable es que el jueves abandonará la casa de los secretos una de las grandes protagonistas de la edición. Aunque ahora no puedan ni verse, llegaron a apoyarse y a ir, junto a Luca Onestini, contra todos los demás. Sin embargo, la situación ha dado un notable giro de guion y ahora ambas se hacen la estancia imposible, por lo que la convivencia podría cambiar radicalmente desde el jueves.