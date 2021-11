La petición de Nerea Rodríguez a Roberto Leal en 'Pasapalabra': "Haberme parado antes de hacer este ridículo"

En ocasiones, las canciones en inglés en La Pista Musical son un problema y un despiste para algunos invitados y concursantes de Pasapalabra, y eso fue lo que le pasó a María Castro y Nerea Rodríguez.

"Cantante no soy, pero cantarina un rato", afirmó la actriz antes de enfrentarse a su adversaria en la prueba del concurso: "Año de la canción, 1978, por cinco segundos... ¡Música!", exclamó Roberto Leal.

Nada más sonar los primeros segundos del tema, Castro fue la primera en apretar el pulsador. "No tiene cara de sabérsela, pero es que no me viene nada a mí", señaló mientras miraba a Nerea.

María Castro y Nerea, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

En el rebote, la concursante de Operación Triunfo 2017 tampoco supo la respuesta, por lo que el presentador pasó a la siguiente pista: "Un verso de la canción: He likes to be the leader, he never dresses grand".

La gallega volvió a ser la más rápida en apretar el pulsador, pero el sevillano se lo tradujo para facilitarle la respuesta: "Le gusta ser el líder, nunca viste grandious". Tras escucharle, la gallega empezó a cantar el tema Follow the leader, pero se equivocó. Tampoco su rival supo responder.

Entonces Leal paso a la siguiente pista, unos segundos más de la canción que tenían que adivinar. Esta vez fue la cantante la más veloz en apretar el pulsador y se puso a entonar Why I am see hey de los Village People.

Nerea, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Tras varios segundos cantando, el presentador le comunicó que no era la canción que debía acertar, algo que 'enfadó' a Nerea: "Jolín, pero haberme parado antes de hacer este ridículo".

La actriz añadió que "yo iba a hacer el mismo ridículo que ella", tras admitir que no sabía la respuesta. Leal, antes de comunicarles la siguiente pista, les dio una extra: "Os digo algo, es de los Village People, pero no es esa".

En la cuarta pista, el conductor del concurso de Antena 3 les facilitó el título de la canción en castellano: "Hombre macho". Nerea volvió a ser más rápida y contestó: "Es Macho Man", logrando dos segundos para el equipo azul.