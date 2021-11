Sin palabras. Así se ha quedado Sonsoles Ónega tras escuchar una íntima, a la par que curiosa, declaración que Alessandro Lequio ha compartido, en pleno directo, en El programa de Ana Rosa... y que tenía que ver con su vida personal.

Ha sido en la tarde de este martes cuando el colaborador televisivo ha declarado que su compañera conoció al arquitecto César Vidal, su actual pareja, gracias a él, pues fue el encargado de presentarlos.

El comentario ha surgido después de que Rosa Benito haya opinado que Lequio es "muy mayor", algo que ha molestado al tertuliano, quien durante su defensa ha hablado más de la cuenta.

"Es muy cortita, la dueña de la empresa en la que trabaja es de mi misma quinta, el novio de la presentadora con la que trabaja también lo es. Por cierto, se lo presenté yo...", ha confesado.

Unos minutos después, tras lanzar esta información, Joaquín Prat ha conectado con el programa y, entre risas, ha saludado a la presentadora. "¿De qué te ríes?", le ha preguntado, a lo que el periodista ha contestado: "¿Has escuchado a Lequio?".

Con una vergonzosa sonrisa, la presentadora ha intentado mirar hacia otro lado: "Sí, le he escuchado y visto, ha soltado por su boca lo más grande". Sin embargo, Prat ha reconducido la conversación.

"No ha dicho nada que no sea verdad? Digo respecto a ti", ha respondido, unas palabras ante las que Ónega ha sido tajante: "No, respecto a mí no". "Qué maravilla, así que fue el celestino", ha añadido Prat ante la conductora de Ya es mediodía, que se ha quedado sin habla. "Está bien que lo diga de una vez", ha añadido, finalmente, el italiano.