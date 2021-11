Mayra Gómez Kemp, una de las presentadoras más míticas de la historia de la televisión, ha visitado Sálvame para hablar tras el fallecimiento de su marido por Covid.

La presentadora está rota por haber perdido al amor de su vida, Alberto Berco, con el que llevaba 48 años de matrimonio. "Yo sigo enamorada de mi marido. Me he quedado sola".

La presentadora del mítico Un, dos, tres... ha sido entrevistada por Paz Padilla y ha relatado cómo ha vivido su muerte. Tan destrozada quedó que ha confesado que pensó en contagiarse para poder irse con su marido.

"Pensé: '¿y si salgo a la calle sin mascarilla, para contagiarme?'. Pero no podía hacerle eso a mi hermana. No se lo merece. Quería irme con él. Siempre estuvimos juntos, todo lo pasamos juntos. No podía hacerlo, por la gente que me quiere", ha confesado visiblemente emocionada.

La entrevista ha empezado a volverse un poco más tensa debido a la insistencia de Paz Padilla en que debería intentar dejar de sufrir y de preocuparse, que hay que aceptar la muerte como viene. Ante esa afirmación, Mayra ha explotado: "Nunca lo voy a aceptar. Echo de menos a mi marido. Aún le amo. Yo no soy santa Mayra de los cojones".

Mayra Gómez-Kemp, contestando las preguntas de Paz Padilla GTRES

"Dar amor es lo único que nos queda en esta vida" ha insistido Mayra, destacando que lo que le va a sanar es el tiempo. No quiere huir del dolor, pero ha querido dejar claro que las hijas de su marido llaman todos los días para ver qué tal está. "Estoy vacunada, pero soy paciente de riesgo debido a los cánceres que he sufrido. Nadie puede venir siquiera a limpiarme la casa si viene en transporte público", ha relatado la presentadora.

Porqué Paz Padilla se empeña en q todo el mundo lleve el duelo como ella??? Brava Mayra Gómez Kemp x ponerla en su sitio con toda la educación q te caracteriza 👏👏👏#yoveosálvame — Rauliko (@Raulikomoreniko) November 23, 2021

Acabo de llegar a casa, pongo la tv y veo a paz p. dándole el coñazo de la muerte a mayra Gómez kemp, la cual, desgraciadamente ha sufrido la pérdida de su marido.uff..cambio de canal ..insufrible esta mujer ¡¡¡ pero no la habían echado de tv5?? Que coño pinta aquí esta mujer?? — MaríaMaríamaria (@MaraMaramaria4) November 23, 2021

Mayra Gómez Kemp siempre ha sido muy querida por el público, por la audiencia, por su verdad, por su corazón, por su humor, y sobre todo, por lo que ha sufrido en los últimos años. Así que las redes se han volcado con ella, criticando el papel de Paz Padilla en la entrevista.