Andalucía convoca a los expertos el viernes para impulsar el pasaporte Covid

Ya hay fecha para la anunciada reunión del Comité de Expertos del Covid-19. Será el viernes por la mañana y de ahí podrían salir medidas de contención del repunte de coronavirus que se está experimentando en la comunidad. En concreto, el Gobierno andaluz propondrá iniciativas "coercitivas como presentar la documentación de vacunación para asistir a eventos" que, detallan, pueden ir desde el ocio nocturno, las actividades deportivas o culturales y la visita en residencias y hospitales, con especial atención a los encuentros que se desarrollen en interiores.

El comité decidirá la línea de actuación en base a los informes y si se alinea con las pretensiones de Salud, lanzarán la propuesta del pasaporte, que ya fue rechazado judicialmente en agosto por el TSJA alegando que no existía un acceso del cien por cien de la población a la vacuna. Ahora, la situación es distinta, por lo que el consejero del ramo, Jesús Aguirre, espera que "no haya problemas en el trámite jurídico". Eso sí, confía en que el Gobierno central unifique criterios para el pasaporte entre comunidades y ofrezca garantías con una Ley de Pandemias. "Actualmente no hay una legislación clara", señala.

Con las actuales cifras (una incidencia de 73 casos por cada 100.000 habitantes), la Junta no prevé pasar de nivel (Andalucía está en el 0) a corto plazo, lo que supondrían restricciones de horario y aforo en comercios y hostelería, entre otras medidas. No obstante, el consejero de Salud, apuesta por no bajar la guardia y recuerda que las cifras de contagios no se traducen en mayor presión hospitalaria gracias a la vacunación. La situación, afirma, es "preocupante, aunque no alarmante".

Las celebraciones navideñas, entendidas en toda su extensión (desde principios de diciembre), no quedan lejos, pero tampoco tan cerca, opina la Junta, como para hacer una proyección: "Hay que ir semana a semana. Ahora las cifras son relativamente asumibles y tener a un 91,4% de vacunados entre los mayores de 12 años nos da tranquilidad. Esperemos que las Navidades sean tranquilas, felices y en familia", confió.

Llega el frío y la gripe

La comunidad ha empezado ya a suministrar la tercera dosis, que alcanza ya a 802.000 andaluces y un 60% de los mayores de 70, y está movilizando ya a personal sanitario para suministrársela. Además, ha lanzado el Plan anual de Alta Frecuentación para combatir y gestionar el alza de casos de gripe y afecciones respiratorias que se producen en invierno.

El repunte en Europa, convertido ya en sexta ola y con cifras preocupantes en muchos países, es un indicativo que genera inquietud a varios niveles en Andalucía. Primero, por cuanto tiene de proyección sobre lo que pueda pasar en España; y segundo, por cómo podrían afectar medidas como pasaportes y confinamientos en los países comunitarios en el turismo de la región en fechas señaladas. A partir del viernes, sabremos si en Andalucía regresan las restricciones.