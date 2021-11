Críticas a 'Sálvame' por su tratamiento del caso de Rocío Wanninkhof

Uno de los casos más famosos de la historia de España, el del asesinato de Rocío Wanninkhof, está de nuevo de actualidad. ¿La razón? El documental de HBO MAX Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof. La docuserie está teniendo el aplauso del público y Sálvame ha aprovechado el tirón para hacer un especial en el que analizar el caso punto por punto, pero la audiencia no está muy contenta.

Uno de los problemas que está señalando el público del programa es que están haciendo un análisis muy amarillista de un caso tan complejo como el de Rocío Wanninkhof. En la mesa de los expertos que hablan sobre Dolores Vázquez y todo lo que rodeó a su condena están presentes colaboradores como Belén Esteban o la presentadora Paz Padilla, y eso ha incendiado las redes. De hecho, ellas dos han sido el blanco de las críticas.

"La culpable, según los jueces". Así se ha referido Paz Padilla a Dolores Vázquez, algo que no ha sentado nada bien entre la audiencia, sobre todo después de que Sálvame hablara con Alicia Hornos, la madre de Rocío, que insiste en que Dolores fue la asesina de su hija. Tampoco ha sentado muy bien la presencia de Esteban, criticada por dar su opinión sin ser siquiera periodista.

No es la primera vez que Sálvame es criticado debido a su trato amarillista y superficial a casos sociales tan importantes. Uno de los últimos ejemplos fue la docuserie de Rocío. Contar la verdad para seguir viva, que comenzó con el aplauso del público, pero que fue cayendo en un tono que no acabó por convencer a nadie. No está claro si Sálvame seguirá abordando el caso de Dolores Vázquez en próximos programas pero, por ahora, ha tenido más críticas que aplausos.