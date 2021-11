Mazón i el conseller d'Hisenda de Múrcia advoquen per la urgència de reclamar un finançament just

Aquesta trobada entre els dos representants 'populars' s'ha produït després de la reunió entre el conseller murcià i el seu homòleg en la Generalitat Valenciana, el socialista Vicent Soler, en la qual han reclamat una reforma "inajornable" del finançament basat en el criteri de població ajustada. Aquest dimarts també s'ha celebrat una cimera a Santiago amb la unitat de huit CCAA pel finançament.

Mazón ha destacat després de la cita que a Múrcia i la Comunitat els uneixen "moltíssims fronts comuns més enllà del veïnatge" i ha garantit que si la Generalitat (PSPV-Compromís-Unides Podem) és "dura i ferma" en matèria de finançament, tindrà la Diputació com un soci lleial, però exigent", arreplega la corporació provincial en un comunicat.

Ha recordat així que tant la Comunitat com la Regió de Múrcia són autonomies infrafinançades i "no estan sent tractades amb justícia ni amb igualtat". "És molt important que puguem donar suport a eixe front comú per la justícia, no pels privilegis, i som molt lleials a la Comunitat Valenciana i a les necessitats que té la regió de Múrcia", ha remarcat.

I ha garantit que vol seguir posant a la Comunitat "per damunt de qualsevol sigla política o interés d'un altre tipus". "La unió fa la força i si la Generalitat Valenciana està en eixe marc de reivindicació, nosaltres estarem al costat dels interessos de la Comunitat Valenciana, i la unió amb Múrcia és molt important perquè tenim aquest objectiu comú", ha insistit.

A més del finançament, el president de la Diputació ha ressaltat preocupacions comunes com el transvasament Tajo-Segura: "Estem defenent les nostres terres enfront dels atacs que rebem des del Govern d'Espanya; és fonamental que aprofundim en eixa via i en la defensa de l'aigua i de les nostres infraestructures comunes".

Per la seua banda, el conseller murcià ha reclamat al Govern que atenga aquestes peticions perquè els ciutadans valencians i murcians disposen dels mateixos recursos financers que la resta d'Espanya.

Després de recordar que el sistema de finançament actual "penalitza" especialment a la Comunitat i a Múrcia, ha confiat que "per fi" la ministra d'Hisenda, Mª Jesús Montero, atenga les seues peticions i "en el menor termini possible es produïsca eixa reforma que genere que els ciutadans valencians i murcians disposen dels mateixos recursos financers que la resta dels ciutadans".

L'important, ha reivindicat, "no és el lloc de naixement, no és el lloc que posa en el DNI, sinó la pertinença a Espanya: Tots els ciutadans tenen els mateixos drets i no pot haver-hi ciutadans de primera i de segona divisió".

Marín ha titlat de "cordial i afectuosa" la reunió amb Mazón, en la qual han abordat altres aspectes comuns com la baixada d'impostos, un assumpte en el qual "òbviament" estan molt d'acord perquè genera "un major benestar social: "No hi ha dubte que reduir impostos genera un major benestar per als ciutadans, mentre que els diners on millor estan és en les seues butxaques".