Compromís es reunirà amb els sindicats per a valorar models alternatius per al servei d'ambulàncies

Per a aquest grup, que governa a la Comunitat amb el PSPV i Unides Podem, és necessari valorar opcions alternatives per al servici de transport sanitari diferents a l'actual sistema d'adjudicació d'un contracte a una o diverses empreses.

"El contracte actual adjudicat a una UTE per al servici d'ambulàncies acaba l'any que ve i entenem que abans de realitzar una nova licitació és necessari explorar models que s'han establit amb èxit en altres autonomies, com a Balears, i que s'estan estudiant en uns altres com Navarra, La Rioja o Catalunya", exposa en un comunicat el diputat Carles Esteve.

Per tant, al seu juí és necessari "repensar" el model actual de transport sanitari per a millorar les condicions de treball i la qualitat i eficàcia, per al que aposta per escoltar als professionals del sector i estudiar com millorar el servici.