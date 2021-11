El PP pide explicaciones por "la exclusión" de la provincia del Corredor Mediterráneo

"Granada no está ya en algunos mapas, pero es que tampoco está en los planes de futuro", ha señalado Saavedra en una nota de prensa este martes. El dirigente granadino ha calificado como una "foto a la desesperada" el intento del PSOE y sus dirigentes en Granada de" salvar los platos rotos del Gobierno con la provincia en el encuentro que mantuvieron la semana pasada con la secretaria de Estado de Transportes", Isabel Pardo de Vera, "en la que nos anunciaban" que la provincia "sí formará parte del trazado".

Sin embargo, "Granada no está ni tan siquiera dibujada en todos los mapas", ha señalado el secretario provincial del PP, que considera que "visto el poco peso del secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, y el alcalde de la ciudad", Francisco Cuenca, "pedimos ya al Ejecutivo y al propio Pedro Sánchez que aclare cuál es la realidad de nuestra provincia respecto al trazado de la infraestructura y dejen de engañar a los granadinos con fotos que no nos llevan a ninguna parte cuando en la práctica no es solo que no estemos en los mapas, sino que, además, no hay partidas reales que garanticen la conexión de la provincia con Almería".