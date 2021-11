"Este lunes, al volver a casa después de las clases, me encontré un agujero en la ventana", cuenta José Antonio a 20minutos . Eran las 11:30 de la mañana y todavía no sabía que él y sus compañeros habían sido víctimas de un presunto ataque de odio.

Minutos después, la policía científica llegó al domicilio situado en el Sector de La Estación, barrio de Cartagena (Murcia). Las primeras sospechas "hablaban de una bala modificada", que "por la trayectoria venía de uno de los edificios que tenemos enfrente", relata el estudiante. Entonces, "los agentes se miraron entre ellos y dijeron: "Esto está clarísimo" y señalaron a la bandera republicana que tenemos en el balcón".

que nos han pegado un tiro en la ventana de comedor????? pic.twitter.com/449NLDyDgF — ⚰ (@josepuntoant) November 22, 2021

Al otro lado del teléfono, José se siente "muy preocupado". El hilo de tuits que publicó este lunes retransmitiendo lo sucedido obtuvo miles de interacciones y ya han contactado con él "muchísimos medios". Aunque, admite tener dudas sobre el móvil del ataque, sospecha que puede haber sido por la bandera republicana que ondea en su balcón. Al menos, "las conversaciones entre los policías dejaban claro que nos habían disparado por la insignia. ¿Por qué, si no, el agujero está en nuestra ventana y no en la del vecino?", defiende.

A decir verdad, un día después del ataque, el caso sigue albergando muchos flecos sueltos. Según La Opinión de Murcia, la Policía Científica y Judicial- que ha abierto la pertinente investigación- ha descartado el uso de armas de fuego después de analizar la bola de acero que encontraron en el patio del edificio. Pero José dice no saber nada al respecto. "Me he tenido que enterar por la prensa de que el agujero es por una canica, ya podrían habernos avisado de que no hay un loco tirando petardazos contra nuestra ventana", lamenta.

José tampoco sabe quién puede estar detrás del ataque. "Según la policía hay 7 pisos enfrente que podrían ser sospechosos, pero nosotros no hemos tenido problemas nunca con ningún vecino", explica el joven. Aunque reconoce que "tenemos vecinos muy mayores y Cartagena no es que presuma de ser socialista". Por eso, cree que "hay gente a la que tanta diversidad le molesta.

Amenazas: "Quita la bandera rojo de mierda"

José cuenta que está sufriendo mucha presión. "Estoy pensando en dejar mis redes sociales un tiempo por la cantidad de hate y mensajes preocupantes que he recibido". El hilo de Twitter que atestigua lo sucedido ha recibido comentarios de todo tipo. Y algunos usuarios han llegado a amenazarlo por mensaje privado. "Me han escrito por Instagram diciendo: quita la bandera de rojo de mierda, maricón...".

veis a lo q m puto refiero? https://t.co/RNxVVw22Vc — ⚰ (@josepuntoant) November 23, 2021

A partir de ahora, no sabe cómo actuar. "Nos nos han dicho que procedimiento debemos seguir, si debemos denunciar o tenemos que seguir permaneciendo en el piso. Ahora mismo no sabemos que hacer", declara intranquilo.