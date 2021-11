Cvirus.- Promotors de festivals, a favor del passaport Covid: "Qualsevol mesura que ens permeta treballar és positiva"

"Qualsevol mesura que s'aplique que ens permeta poder treballar ens pareix positiu perquè portem any i mig aturats", ha explicat en declaracions a Europa Press Televisió el president de Promfest, Joan Vicent Díez, qui ha assenyalat que tenen ja tancat el seu calendari d'esdeveniments fins al mes de febrer.

Díez ha assenyalat que els promotors de festivals solen programar durant els mesos d'hivern en sales i recintes interiors i, per açò, els pareix "positiu" que s'apliquen mesures que els asseguren poder treballar. Així mateix, des del sector esperen que no hi haja majors "incerteses" en els pròxims mesos per a poder anar recuperant la normalitat.

En aquest sentit, els promotors constaten un descens en la venda d'entrades pel que fa a altres anys en els mesos d'estiu, fins a un 50% menys de vendes de tiquets, per la qual cosa han demanat no tornar a haver de fer front a noves restriccions: "Nosaltres volem treballar com la resta de sectors i desenvolupar la nostra activitat", defèn aquest portaveu.

D'altra banda, la Comissió de Sanitat Pública estudia aquest dimarts l'engegada d'un 'semàfor Covid' amb el qual es puga ajustar els aforaments i limitacions horàries en hoteleria i oci nocturn segons la situació epidemiològica en cada territori segons la incidència acumulada.

SEMÀFOR COVID, "SEMPRE EN VERD"

Davant aquesta possible mesura el sector mostra el seu "desacord" perquè creuen que pot "impedir" que puguen realitzar el seu treball "de manera habitual". "Nosaltres volem que el semàfor Covid estiga sempre en verd perquè volem treballar. Si el semàfor està en color roig o en ambre no ens deixaran fer el nostre treball en condicions", ha recalcat.

"Volem recuperar certa normalitat, i ens pareix bé que s'aplique les mesures tant de passaport Covid com a proves PCR", ha assegurat Díez. Per açò esperen que l'administració tinga "major sensibilitat" cap al seu treball en ser un dels sectors "més perjudicats per la pandèmia", i que propose solucions perquè puguen tornar a treballar en condicions normals.