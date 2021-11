Rivekids recuerda los diez errores más comunes al conducir ante un temporal, entre ellos el "falso mito" de no frenar

Así, la el fabricante y marca especializada en seguridad vial RiveKids recuerda como conducir de forma segura si en estos días las consecuencias meteorológicas derivadas de la depresión aislada en niveles altos (DANA) afecta directamente en un desplazamiento.

Así, el primer consejo es desterrar la idea extendida hace tiempo de que frenar con hielo, lluvia o nieve en la calzada era más peligroso que no hacerlo, porque el conductor no era capaz de frenar bombeando adecuadamente el pedal de freno, ya que desde la extensión de los sistemas de ABS en los vehículos esta situación ha pasado a ser ya "un mito" y lo que se debe hacer en una situación de emergencia es frenar a fondo y dirigir el vehículo hacia la escapatoria, es decir, al lugar contrario al que nos dirigimos al posible impacto.

Rivekids ha incidido en que las condiciones de la vía son determinantes en la seguridad vial y, ante la presencia de circunstancias meteorolígicas adversas como agua, hielo o nieve en la calzada considera necesario advertir a los conductores de lo que no deben hacer por seguridad.

En este contexto, destaca los diez errores más comunes al conducir bajo estas circunstancias o que también pueden acarrear una multa al conductor.

"Una de las cosas más importantes es que el conductor domine el vehículo en cualquier situación y por eso debe adaptar su forma de conducir a las circunstancias de la vía", ha señalado el director de Rivekids, José Lagunar, quien ha incidido en que ante el agua, granizo o nieve la suavidad en las maniobras va a poder ayudar "mucho", a lo que se suman tecnologías como el ABS en caso de condiciones de pista muy deslizantes, "pero la distancia de frenado nunca va a ser como en seco".

BUEN USO

Otro error en ocasiones es no usar bien los frenos, porque lo que se debe hacer en caso de emergencia es "frenar y dirigirse hacia la escapatoria", aunque para ello se necesita que los neumáticos estén en buenas condiciones, al igual que la buena suspensión y las propias pastillas de freno.

Por otro lado, se recuerda la importancia de respetar la distancia de seguridad, que precisamente describe el Artículo 22 de la Ley de Seguridad Vial "el conductor de un vehículo que circule detrás de otro debe dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenada brusca, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado".

Otro error común es parar el coche en una zona prohibida. "Es más que probable que un temporal como DANA ponga al límite a más de un conductor y nos pille en situaciones límite, donde o bien por la seguridad de los ocupantes o porque necesitamos descansar por el estrés, necesitemos detener el vehículo", ha señalado Lagunar.

Por ello, ha recordado que en estas situaciones de lluvia intensa o granizo detenerse puede ser la opción más correcta pero no se puede hacer "de cualquier manera" y siempre se debe evitar hacerlo en curvas, cambios de rasante, intersecciones o en cualquier otro lugar en el que se obstaculice la circulación, además de ser muy peligroso para la seguridad vial, se sanciona con una multa de 200 euros.

Tampoco detenerse en medio de la autovía debajo de un puente para guardarse del granizo es una buena idea, además de que está prohibido, dado que la acumulación de vehículos puede resultar muy peligrosa, ha agregado.

Así, recuerda que para cualquier detención hay que señalizar adecuadamente el vehículo con los triángulos o con la señal luminosa V16, aunque RiveKids aconseja mejor reducir la velocidad y seguir hasta el primer desvío o zona de descanso.

Por otra parte, la empresa vallisoletana ha destacado la importancia de un buen estado y colocación de los neumáticos, único elemento del vehículo que entra en contacto con el asfalto. De esta forma, pos seguridad, se deben evitar neumáticos desgastados (la profundidad mínima establecida es de 1,6 milímetros, por lo que, si el dibujo del neumático está por debajo, ya no aporta la seguridad necesaria y se considera una infracción grave), en mal estado o diferentes en le mismo eje.

BUENA VISIBILIDAD

Otro de los elementos a tener en cuenta es el mantenimiento del parabrisas, que debe evitar mantenerse sucio, dañado o agrietado y debe permitir la visibilidad "diáfana" del conductor sobre la vía, como recoge el artículo 19 del Reglamento General de Circulación.

Lagunar ha explicado que el parabrisas no puede tener grietas o roturas que dificulten la visibilidad, también debe estar limpio ya que a través de él se percibe el 90 por ciento de la información que se necesita para conducir y su estado influye también en los sistemas de ayuda a la conducción (ADAS). Además, un parabrisas roto o sucio que dificulte la visión puede acarrear también una sanción de 200 euros.

Otros consejos pasan por tener la luna limpia por dentro y tener los difusores de aire bien orientados para evitar que se empañen los cristales, algo a lo que contribuyen este tipo de temporales, pero además se deben llevar las escobillas en buen estado, ya que el artículo 84 del Código de Tráfico y de Seguridad Vial dice que los agentes pueden inmovilizar el vehículo y denunciar con 200€ si presenta "deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad vial".

Otro error que en ocasiones se comete es un mal uso del antiniebla trasero, que sólo se debe accionar cuando las condiciones sean especialmente desfavorables como en el caso de lluvia muy intensa y la visibilidad muy escasa.

Además, Rivekids ha apuntado que, con una climatología adversa, como la lluvia o el granizo, llevar algún faro que no funcione conlleva un "riesgo importante".

Finalmente, ha recordado que hay que, según el artículo 46, "el conductor de un vehículo debe reducir la velocidad cuando pueda salpicarse o proyectarse agua, gravilla u otras materias a los demás usuarios de la vía", pero Lagunar recuerda que, "mucho más importante que no salpicar, es no meterse en un charco porque no se sabe lo que hay debajo, puede haber un bache profundo o una alcantarilla sin rejilla", pero además si hay mucha agua o son las primeras gotas que junto con el aceite de la calzada dejan la pista muy muy deslizante es posible que el coche sufra aquaplaning.