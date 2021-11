Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra 15 morts, 599 contagis i els ingressos pugen un 11% en un dia

Així, amb aquests 599 nous casos de coronavirus -dimarts passat no es van actualitzar les dades per una fallada informàtica del Ministeri- la xifra total de positius se situa en 525.170 persones. Els nous casos per províncies són 114 a Castelló (56.547 en total); 206 a Alacant (192.111) i 279 a València (276.511) i la xifra de casos no assignats es manté en una.

Per la seua banda, el total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 7.906: 871 en la província de Castelló, 3.040 en la d'Alacant i 3.995 en la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 325 persones ingressades -36 més que ahir- i 57 llits UCI ocupats -dos més-: 71 a la província de Castelló, 11 en UCI; 110 a la província d'Alacant, 26 d'elles en UCI; i 144 a la província de València, 20 en UCI.

D'altra banda, s'han registrat 373 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 521.863 persones.

Per províncies, 55.885 altes s'han donat a Castelló, 190.747 a Alacant i 275.175 a València i el total d'altes no assignades es manté en 56.

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 6.843 casos actius, la qual cosa suposa un 1,28% del total de positius i s'han notificat dos brots de 10 o més casos: un a Villena amb 17 casos en l'àmbit educatiu i un altre al Campello amb 12 contagis en l'àmbit educatiu.