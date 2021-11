Rincón de la Victoria graba la primera maqueta musical al grupo local Rokspell

Así, ha manifestado su satisfacción "por ofrecer la oportunidad de grabar una maqueta en un estudio profesional a nuestros grupos locales, para muchos su primera vez, y que supone una tarjeta de presentación que les ayuda a promocionar sus temas".

"Esta es la primera de muchas maquetas musicales. Actualmente existen 21 grupos locales de música que están haciendo uso de las salas de ensayo del centro de forma gratuita", ha agregado el concejal.

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado "la importancia de iniciativas como ésta que apoyen e impulsen el trabajo musical y la creación cultural de nuestros grupos locales, poniendo en valor sus temas y facilitándoles los recursos necesarios para relanzarse al mercado musical".

La nueva maqueta de Rokspell consta de cuatro canciones: Call of the shepherd, The Jesus crown, Creepshow, y Satán' sent. "El grupo ha hecho uso del estudio de grabación con el equipamiento necesario para grabar su primera maqueta sin coste y con la asistencia de un técnico profesional de sonido para realizar la grabación", ha explicado el edil.

Una vez finalizada la grabación, "hemos entregado las copias de la maqueta al grupo, que en el mercado actual puede tener un valor aproximado de unos 1.800 euros", ha indicado. El estudio dispone de una mesa de mezcla, monitores de estudio, microfonía para batería, bajo y guitarra, y ordenadores. Se pueden grabar hasta seis sesiones por maqueta, con ocho horas por sesión.

"Los requisitos para acceder al estudio de grabación del CMJ son que los grupos pertenezcan a Rincón de la Victoria y realicen sus ensayos en el Centro Municipal Juvenil", ha añadido Martín.

La oferta musical actual del CMJ es de cuatro horas de ensayo semanales por grupo, así como la grabación de una maqueta de 4 canciones para cada uno de los grupos. "Lo único que solicitamos a los grupos es canjear el uso de las salas y la grabación de la maqueta, por una actuación en el municipio".

El CMJ cuenta también con una zona de ocio, con juegos de mesa, dardos y futbolín, en la cual en sus momentos de descanso de los ensayos y/o la grabación pueden sentarse a hablar, o divertirse echando una partida.

El Centro Municipal Juvenil cuenta con casi 500 metros cuadrados, seis salas de ensayos, un estudio de grabación y una sala de ocio.Está situado en los bajos del Pabellón Deportivo Rubén Ruzafa de Torre de Benagalbón.