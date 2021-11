El PSOE pedirá a Fiscalía incluir en la causa de Infraestructuras el expediente de climatización de colegios

En una rueda de prensa, la edil ha asegurado que "las dudas sobre la ejecución de las obras en al menos dos cubiertas de sendos colegios hacen pensar que este expediente tiene conexión con el objeto de la investigación sobre la Delegación de Infraestructuras".

En este sentido, ha reiterado que, "cuando llegue el momento procesal oportuno, el PSOE se personará en la causa que seguramente abrirá el juez tras esta investigación".

"Llevamos dos años denunciando las irregularidades producidas en la puesta en marcha y ejecución de las obras de climatización en 19 colegios de esta ciudad y creemos que pueden tener relación con las diligencias abiertas por la Fiscalía al ver indicios de delitos de prevaricación y falsedad documental en las contrataciones realizadas por el área que preside David Dorado", ha señalado Moya.

Además, ha afirmado que "será la única manera de poder estar informados de un asunto tan grave", dado que "la transparencia del gobierno municipal ha sido nula desde el principio del mandato, y esto dificulta mucho la labor de oposición".

Los socialistas han recordado que "se trata de un expediente de gran importancia, no sólo porque suponía la expectativa de mejorar el confort de muchos alumnos en sus clases, o el aumento de la eficiencia energética, sino porque está financiado con nueve millones de euros por la Unión Europea (UE) a través de la Agencia Andaluza de la Energía".

Por eso, entienden que "este asunto merecía la atención de José María Bellido, más allá de echarse la foto en el inicio de obra", a lo que ha agregado que al grupo ha llegado durante estos dos años "la insatisfacción generalizada de los propios usuarios de los centros una vez realizadas las obras, tanto de las asociaciones de padres y madres, como de los equipos directivos, que llevan un año sin dar crédito a cómo se han ejecutado".

Según ha expuesto, "el malestar lo generan actuaciones que se realizan de manera deficiente, como ventanas nuevas que no encajan bien y no cierran, o la ya reiterada queja de no poder poner las máquinas de climatización en marcha por no realizar las obras de adaptación eléctrica", a lo que ha añadido que "algunas de ellas ni siquiera tienen los cables conectados a la red".

Asimismo, la edil ha abundado en que "el malestar lo generan actuaciones proyectadas que no se realizan" y ha puesto algunos ejemplos, como "ventanas que no se ponen a criterio de uso de los propios contratistas o cubiertas que se tienen que aislar y no se sabe en qué estado terminan".

SANTUARIO Y JUAN DE MENA

Entretanto, Moya ha apuntado que "dos de los contratos menores que aparecen en esas diligencias de investigación como presuntos hechos delictivos son la reparación de las cubiertas del colegio Santuario y del colegio Juan de Mena, y están firmados por el mismo técnico que supervisó todo el expediente de climatización".

En lo que respecta a la cubierta del Santuario, "se proyecta tocar su asilamiento, pero nos encontramos con un contrato menor para su reparación". "La certificación de la reparación está fechada el 23 septiembre, pero aún así hay otro contrato menor", ha explicado la concejal.

"El caso del colegio Juan de Mena roza el esperpento", ha advertido, para precisar que "después de realizar las obras de climatización por valor de 554.000 euros, con un acta de recepción de 24 de septiembre de 2020, se realiza otro contrato menor en octubre a la misma empresa que ya ha tocado las cubiertas por valor de 27.000 euros".

Sin embargo, ha precisado que "cuando llegó el mes de noviembre las goteras se convirtieron en cascada y se envió al personal de Infraestructuras a intentar solventar el problema".

Ante ello, ha dicho que "al PSOE le surgen muchas dudas, como ¿cuántas veces ha pagado el Ayuntamiento por el aislamiento y reparación de la cubierta del Juan de Mena?, ¿no era más lógico llamar a quien acaba de tocar las cubiertas justo antes de aparecer goteras que no existían y pedirle en garantía la reparación que hacerle un contrato menor para reparar lo dañado? y ¿se llegó a realizar o pagar el contrato menor?".

"Son muchas las dudas que hay y las sospechas de una mala ejecución de unas obras por valor de nueve millones de euros, que vienen financiadas por la Unión Europea", ha avisado la edil, quien ha remarcado que "cuando llegue el momento procesal oportuno, el Grupo Socialista se personará en la causa", aseverando que "las diligencias se pueden ampliar con este expediente".