La llista d'espera quirúrgica es reduïx 10 dies a l'octubre a la Comunitat Valenciana

Sobre aquest tema, han afirmat que aquesta reducció s'ha produït després de la reactivació de l'activitat en els quiròfans, i gràcies a les mesures adoptades per a reduir les llistes d'espera.

Per la seua banda, a l'octubre hi ha 60.181 persones esperant a ser intervingut 60.095, 86 pacients més que al setembre. D'elles, porten esperant fins a 90 dies, 14.834 entre 91 i 180 i 14.351 més de 180 dies.

La reducció en l'espera s'ha registrat en la majoria dels departaments de salut i de forma "més significativa" en el d'Oriola (23%), València- Arnau Llíria (25%), Sagunt (17%), Elx (16%), Vinaròs (11%) i Vila Joiosa i Gandia (14%). Per la seua banda, la resta dels departaments oscil·la en una reducció de la demora entre un 7 i 14% en la seua majoria.

Així, el departament amb major demora és el d'Alcoi amb 177 dies, Sant Joan 162, el General d'Alacant 149, el General de València 138, La Fe 135, el General de Castelón 132, Elda 130, seguit de Vinarós 123 dies, La Plana 122, i Xàtiva 112.

Per sota dels cent dies, està l'Hospital General d'Elx 90, Sagunt 94 dies, el Clínic 85 dies, Requena 84, La Ribera 81, la Marina Baixa 74, Oriola 72, Castelló 67, Manises 68, Torrevella 64, l'Arnau i Gandia 63, el Peset 62, Dénia 61 i tanca la llista Elx amb 53.

Per especialitats, la demora mitjana és de 96 dies per a cirurgia general, 98 per a ginecologia, 69 per a oftalmologia, 81 per a otorinolaringologia, 136 per a cirurgia ortopèdica i traumatologia, 102 per a urologia, 67 per a cirurgia cardiovascular, 87 per a cirurgia vascular, 148 per a cirurgia maxilofacial, 105 per a cirurgia pediàtrica, 197 per a cirurgia plàstica, 162 per a cirurgia toràcica, 171 per a neurocirugia i 84 per a dermatologia, entre unes altres.

En aquest sentit, les especialitats que han reduït de forma considerable la demora en comparació del mes de setembre han sigut cirurgia pediàtrica amb una reducció de la demora del 15%, otorinolaringologia (15%menys), cirurgia general (13% menys) i cirurgia ortopèdica i traumatologia (11% menys).

A més, durant un mes s'ha produït un increment del 39% en el nombre d'intervencions programades en els hospitals del sistema sanitari públic, que han passat de 8.032 en el mes de setembre a un total d'11.160 intervencions.

Així mateix, s'ha duplicat l'activitat per autoconcert, que és quan el personal sanitari i no sanitari, de forma voluntària i retribuïda, allarga la seua jornada per a realitzar activitats quirúrgiques i s'ha passat de 1.224 en el mes de setembre a 2.819 intervencions a l'octubre d'enguany.