Igualtat obri el termini d'informació sobre l'avantprojecte de la llei valenciana de Diversitat Familiar

El procés, que s'ha iniciat amb la publicació de l'avantprojecte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i finalitza el 16 de desembre, permet fer aportacions en el portal web consultar ací o bé a través del correu electrònic diversitat_participacio@gva.es, amb l'assumpte 'Aportaciones al anteproyecto de ley valenciana de diversidad familiar y apoyo a las familias'.

La llei de Diversitat Familiar i Suport a les Famílies, amb la qual es vol garantir els drets de totes les realitats i diversitat de famílies, és un dels objectius que es va marcar la Conselleria a l'inici de la present legislatura atenent a la realitat actual respecte a la composició de les famílies i a les seues dinàmiques de canvi.

Sobre aquest tema, el director general d'Igualtat en la Diversitat, José de Lamo, ha explicat que amb aquesta iniciativa legislativa es pretén "dotar d'un marc propi de reconeixement, i posar a les famílies en el centre del desenvolupament de les polítiques inclusives i d'igualtat, proporcionant els mecanismes necessaris per a garantir els drets de totes les realitats familiars i establir el reconeixement de la diversitat familiar".

Des de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, ha explicat, "es considera necessària i oportuna la promulgació d'aquesta norma per a avançar en mesures i drets que donen seguretat a les famílies, per a garantir l'accés als mateixos i protegir a aquelles que més ho necessiten".

Entre els seus objectius, destaca la prevenció de l'exclusió social de famílies en situació de vulnerabilitat, afavorir que la ciutadania puga triar el projecte de família desitjat, donar protecció a la maternitat i paternitat lliure i responsable, i avançar en la corresponsabilitat i en la disposició de temps per a la seua dedicació a la criança i a la cura en l'àmbit familiar.

Així mateix, es contemplen mesures per a millorar el benestar i qualitat de vida de les famílies i les persones que les integren, garantir els drets de les famílies en àmbits com l'educació, la sanitat, la vivenda, la cultura o el consum, i sensibilitzar a la societat sobre la importància de la protecció, promoció i suport a les famílies com a principal agent de desenvolupament de la nostra societat.