La Generalitat llançarà una enquesta per a dissenyar un pla de tornada d'emigrants valencians "el més efectiu possible"

Així ho ha avançat la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, qui ha presidit la IX sessió del Consell de Centres Valencians a l'Exterior (Cevex), que s'ha celebrat a través de videoconferència. A la trobada també ha assistit la directora general de Participació, Mariaje Pérez Galant.

Pérez Garijo ha afirmat que des de la Direcció general de Participació s'està treballant en el disseny de l'estratègia de tornada a la Comunitat dels valencians i valencianes emigrades per motius econòmics i que "tinguen voluntat de tornar".

En el marc d'aquesta estratègia, s'ha constituït un grup de treball i la consellera ha anunciat, a més, "l'engegada d'una enquesta" en el portal de participació ciutadana de la Generalitat GVA Participa "que permetrà conéixer la realitat actual de l'emigració valenciana per a desenvolupar un pla de tornada el més efectiu possible i per a açò és fonamental el treball dels Cevex".

"Considerem molt important conéixer el perfil de les persones valencianes que van decidir marxar-se i quins motius les portaria a tornar, a més d'esbrinar què condicions podem millorar per a la tornada. Quan es publicite l'enquesta comptarem amb tots els Cevex per a la seua difusió, la qual cosa ens permetrà arribar al major nombre de valencians i valencianes que resideixen a l'exterior", ha explicat Pérez Garijo.

La consulta dirigida a persones valencianes que viuen en l'estranger o que han tornat recopilarà dades com a gènere, edat, província d'inscripció abans de marxar-se, país estranger de residència, temps de residència en l'estranger, motius pel que va emigrar, si pretén tornar o va tornar, per què motius, quins obstacles troba o va trobar, etc.

LLEI DE PARTICIPACIÓ

A més, en la reunió s'ha traslladat als representants dels Cevex el nou procés participatiu per a elaborar la Llei de Participació Ciutadana i Foment de l'Associacionisme de la Comunitat.

La consellera ha animat a la participació en aquest espai de debat obert en el portal GVA Participa "que permetrà la presentació de propostes, sobretot, les relacionades amb afavorir la participació dels valencians i valencianes a l'exterior per a contribuir a mantindre els vincles amb la nostra terra", ha apuntada la consellera.

D'altra banda, es realitzarà un procés participatiu a través de tallers temàtics on aportar propostes que s'incorporaran a la futura llei. Per a les persones valencianes residents a l'exterior es realitzaran els dies 9 i 16 de desembre.

NOU CENTRE A BRUSSEL·LES

Entre els assumptes tractats en la reunió, la consellera ha presentat l'informe previ per al reconeixement d'un nou centre de valencians en la ciutat de Brussel·les 'Espai Valencià a Bèlgica', proposta que serà traslladada al ple del Consell per a la seua pròxima aprovació. Així, el Consell dels Cevex comptarà amb un total de 42 centres repartits per tot el món.

Durant la sessió del Consell dels Cevex s'ha abordat també la situació de les subvencions 2020 i 2021, a més d'exposar la proposta d'activitats per a la setmana fallera de 2022, "activitats que esperem puguen celebrar-se el pròxim any sempre que les condicions sanitàries ho permeten", ha afirmat Pérez Garijo.