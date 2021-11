Bravo adverteix sobre els perills de "criminalitzar la solidaritat" amb les persones migrants

Per a Bravo, les polítiques d'"immigració zero" són immorals doncs castiguen als qui socorren a persones en perill i "criminalitzen la solidaritat".

La consellera s'ha expressat així en la taula redona 'Jurisdicción penal e inmigración irregular', en el marc de les 'Jornadas sobre Derechos Humanos e Inmigración' organitzades pel Consell General del Poder Judicial en Sant Bartolomé de Tirajana, a Las Palmas de Gran Canària.

Bravo ha explicat que l'actual regulació europea obliga els estats membre a sancionar l'afavoriment d'entrada, permanència i trànsit il·legal de migrants. A causa d'eixe marc legal, molts països de la UE castiguen penalment als qui presten ajuda humanitària, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

En eixe sentit, la consellera ha recordat casos com el dels tres bombers sevillans que van ser processats per un tribunal grec per acudir al rescat de refugiats sirians que intentaven arribar a la illa de Lesbos.

ELS CASOS DE CAROLA RAKETE I DOMENICO LUCANO

També ha esmentat el procés a Carola Rakete, per part de les autoritats judicials italianes, per conduir el barco que capitaneaba amb 40 persones rescatades a bord fins al port de Lampedusa o la persecució penal de Domenico Lucano, alcalde d'un xicotet poble de Calàbria que va acollir immigrants irregulars als quals va cedir les cases abandonades de la seua localitat i va promoure la creació d'ocupació perquè pogueren quedar-se.

"Cap argument polític dirigit a la salvaguarda del benestar o l'assegurament de la identitat i integritat cultural europea pot prevaldre sobre els drets de l'ésser humà com el dret a la vida, que no només es lesiona matant sinó també impedint que uns altres salven vides", ha sostingut

En aquest sentit, Gabriela Bravo ha relatat que el Codi Penal "no castiga l'afavoriment de l'entrada o trànsit de migrants en situació irregular quan es faça per motius d'ajuda humanitària". No obstant açò, quan no concorre aquesta circumstància -l'ajuda humanitària- sí hi ha una resposta punitiva, tot i que es faça sense ànim de lucre.

Eixe va ser el cas de 2018 d'un home condemnat a tres mesos de presó i 22 dies de multa per intentar portar al seu fill des de la Costa de Marfil, ha explicat Bravo. El pare havia arribat 12 anys abans a Espanya fugint de la persecució política. Després de regularitzar la seua situació, va aconseguir portar a la seua esposa i a una filla, però per tres vegades li va ser denegada la reunificació del seu fill Adu. Desesperat, va pagar 5.000 euros perquè un individu portara al seu fill, motiu pel qual finalment va ser condemnat a presó.

"No és propi d'una societat democràtica, moderna i avançada que es castiguen conductes que contribuïxen a salvar vides", ha conclòs la consellera.