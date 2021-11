Coronavirus.-El Arzobispado explica la negativa a salidas extraordinarias por que "la pandemia no ha acabado"

20M EP

NOTICIA

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha explicado este martes el motivo por el que la Comisión Episcopal de la Archidiócesis no ha autorizado salidas procesionales extraordinarias por rogativas para que acabe la pandemia, alegando que ésta "no ha acabado. Hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no lo declare oficialmente, no podemos decir que ha acabado ni tampoco autorizar procesiones de rogativa para que acabe porque entonces podríamos encontrarnos con cientos de peticiones y eso no puede ser".