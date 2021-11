El perfil de los no vacunados en España: hombres, de derechas... y de clase baja

Más de 37 millones y medio de españoles han recibido la pauta completa de vacunación, dato que sitúa a España entre los 15 países con mayor porcentaje de la población vacunada, según la publicación Our World in data. Aun teniendo una población generalmente concienciada, los datos de la última quincena (del 4 al 18 de noviembre) muestran que, entre los no vacunados, hay un gran número de personas que no lo han hecho todavía porque no desean ponerse ninguna vacuna. Quedan 3.922.172 personas sin vacunar. Pero, ¿qué perfil tienen aquellos que no se vacunan? El barómetro del CIS de noviembre arroja algunos datos al respecto.

A grandes rasgos, tan solo un 4,8% de los encuestados dice no haberse vacunado, de los cuales un 57,8% confirma que no se vacunará en ningún momento y el motivo más alegado para no hacerlo es no fiarse de las vacunas existentes (28,3%). Dentro de los no vacunados, son mayoría los hombres, las personas de entre 25 y 44 años, las personas que se sitúan en la derecha en el eje ideológico -siendo mayoría los votantes de Vox- y quienes se consideran de clase baja/pobre.

Datos generales

De los ciudadanos encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas, un 94,9% afirma haberse vacunado, un 0,4 decide no contestar y tan solo un 4,8% dice que aún no lo ha hecho. De los no vacunados, un 26% está dispuesto a vacunarse cuando le llegue su turno y un 57,8% confirma que no se vacunará bajo ningún concepto. Respecto al total de los encuestados, el porcentaje que afirma no querer vacunarse es un 3%.

Los no vacunados alegan, como principales motivos para no vacunarse, no fiarse de las vacunas (28,3%), miedo a que tengan riesgos para la salud/efectos secundarios (17,1%), no creer que son eficaces (10,1%), falta de garantías (9%), tener alergias u otras enfermedades y tratamientos (4,6%), no considerarlo necesario (4,2%), haber pasado la Covid-19 (2,8%), falta de información (2,3%), preferir esperar para ver cómo funcionan (1,9%), negar la existencia de la Covid (1,9%), no vacunarse nunca (1%), tener pocas probabilidades de contagio (0,9%), ser contrario a todas la vacunas en general (0,9%) y “otras razones” (11,2%).

Datos sociodemográficos

El número de no vacunados varones es ligeramente superior al de las mujeres (5,5 respecto a un 4,1%) y las franjas de edades con mayor número de no vacunados son las de entre 25 a 34 años (8,2%) y las de entre 35 y 44 años (6,5%). La franja con menor número de no vacunados es la que es más vulnerable a la Covid, al menos 65 o más años (3,4%).

También son más las mujeres no vacunadas que están dispuestas a vacunarse que los hombres (27,4 y 24,8% respectivamente). Los más jóvenes -de 18 a 24 años- son los más convencidos de vacunarse en cuanto puedan (70,4%) y los más mayores – de 55 a 64 años y de 65 en adelante -, los que tienen claro que ya no se van a vacunar (74,9 y 67,1%). Los que menos se fían de las vacunas son los hombres (33,8%, frente al 20,8% de las mujeres) y las personas de entre 25 y 34 años (49,7%).

Datos políticos

Teniendo en cuenta el recuerdo de voto a los principales partidos a nivel nacional de las últimas elecciones generales -noviembre de 2019-, el partido con más votantes no vacunados es Vox (10,5%) seguido de Unidas Podemos (4,3%), PP (4%) y PSOE (2,1%). Teniendo en cuenta los partidos regionalistas, con una muestra mucho más reducida, llama la atención el porcentaje de los no vacunados de CUP (23,5%), PNV (10,2%) y ERC (7,5%). Entre quienes decidieron no votar, un 9,5% no se ha vacunado.

Entre los no vacunados de cada partido, confirman que no se vacunarán en ningún momento un 72,3% de los votantes de Vox, un 55,1% de los votantes del PP, un 43,9 % de los votantes de Unidas Podemos y un 37,9% de los votantes del PSOE. Quienes menos se fían de las vacunas son los no vacunados de Vox (31,2%) seguidos de los del PP (28%), Unidas Podemos (16,7%) y PSOE (13,4%).

Teniendo en cuenta la escala de autoubicación ideológica – del 1 al 10, de más izquierda a más derecha – los no vacunados se concentran en la derecha. Un 8,8% se autositúa en el 10, un 9,9% en el 9 y un 6,8% en el 8. En la izquierda, los que se sitúan en el 1 son quienes tienen un mayor porcentaje de no vacunados (5,3%), siendo el centro izquierda, el 4, donde menor porcentaje de no vacunados hay (1,5%). Dentro de los no vacunados de cada opción, quienes dicen no querer vacunarse cuando les llegue el turno son quienes se sitúan en el 1 (65,1%), el 10 (60,1%) y el 8 (60,1%).

Datos socioeconómicos

Según la “identificación subjetiva de clase”, los que tienen un mayor porcentaje de no vacunados pertenecen a clase baja/pobre (6,4%) seguidos de los pertenecientes a clase media-baja (5,1%), clase trabajadora/obrera/proletariado (4,8%), clase alta y media alta (4,1%) y clase media-media (3,8%).

Entre los no vacunados, quienes tienen claro que no se vacunarán en ningún momento son los que se identifican con la clase media-baja (68%) y la clase trabajadora/obrera/proletariado (61,2%). Por su parte, los que menos se fían de las vacunas son los ubicados en clase media-baja (47,2%) seguidos de los de clase media-media (29,1%) y clase alta y media alta (18,1%).