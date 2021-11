Habitatge publica les llistes provisionals de les ajudes al lloguer jove i general

En els llistats figuren les persones sol·licitants amb la completa i aquelles que han d'aportar documentació, d'acord amb allò que es disposa en l'apartat 2, de la base onzena de l'Orde 3/2021, de 13 de maig, de la Vicepresidència Segona, ha informat la Generalitat en un comunicat.

La directora general d'Emergència Habitacional i Funció Social, Pura Peris, ha explicat que el termini per a formular al·legacions, aportar documentació o esmenar serà des de hui 23 de novembre fins al pròxim 7 de desembre. Així mateix, ha assenyalat que la presentació de les al·legacions i/o documentació s'haurà de realitzar només mitjançant tràmit telemàtic amb certificat digital o cl@ve.

Per a aquelles persones que així ho requerisquen, es facilitarà ajuda per a l'aportació de documentació per part dels Servicis Territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, amb cita prèvia que es pot sol·licitar en el telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000) o bé en el web de la guia PROP.

Finalment, en breu es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGVl l'ampliació del termini d'aportació dels rebuts justificatius del pagament del lloguer. S'amplia el termini d'aportació de rebuts fins al 20 de desembre, inclòs.

En aquest segon termini, es presentaran els justificants bancaris corresponents al pagament de la renda dels mesos vençuts posteriors a la presentació de la sol·licitud fins al mes de desembre inclòs, si es disposa del mateix.