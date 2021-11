Bustamante sale en defensa de su amigo Pitingo tras sus 'trampas' en 'MasterChef Celebrity': "Dejemos de ser tan crueles"

Tras la emisión del último programa de MasterChef Celebrity 6, Pitingo se convirtió en trending topic por su visita al programa para catar, a ciegas, los platos de los aspirantes, entre ellos el de su amigo Bustamante. Sin embargo, hizo un cambio rápido de tarjeta para beneficiarle, algo que no pasó desapercibido al jurado, y tampoco a los espectadores.

"Han adivinado que el [plato] rosa era de Bustamante. Tenían puesto el amarillo. Lo han abierto y lo han cambiado", comentaron los jueces. "He cambiado la tarjetita. Perdón, excusadme. Y yo pensando: 'Mira, gitano y tonto no se puede ser en la vida'. He cambiado la tarjeta, todos callados, y al final gitano y tonto", confesó él entre risas.

Todo quedó en una simple anécdota, y tanto los aspirantes como los chefs se lo tomaron a broma, pero lo cierto es que los tuiteros enseguida comentaron lo sucedido, y algunos de ellos criticaron esa actitud.

Momentazo, los jueces descubren que Pitingo ha cambiado su voto y, por lo tanto, @juanmacastano se convierte en el verdadero ganador de la prueba https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/qIMgS0kefi — MasterChef (@MasterChef_es) November 22, 2021

De hecho, Pitingo se ha pronunciado en los últimos meses para defender a Antonio David, pues él es muy amigo del ex de Rocío Carrasco y de Olga Moreno, por lo que algunos usuarios no han hecho sino criticar las 'trampas' del artista y compararlas con sus declaraciones sobre el exguardia civil.

Tras este aluvión de comentarios, Bustamante salió en defensa de su amigo a través de Instagram: "Cuando se está haciendo un programa de entretenimiento y un amigo mío hace el esfuerzo de darme una sorpresa y venir a apoyarme, y por ello sale escaldado, se me parte el corazón".

"¡Quien no sabe diferenciar entre lo que es el humor y la verdad, mal vamos! ¡Dejemos de ser tan crueles!", pidió. "¡Pitingo es una bellísima persona y no, no me ha hecho perder dinero! Ha logrado que una fundación gane 4.000 euros más. ¡Gracias!".