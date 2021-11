Charlène de Mónaco estuvo a punto de morir en Sudáfrica

Charlène de Mónaco sufrió un verdadero calvario en Sudáfrica, y las secuelas todavía están presentes. La princesa regresó al Principado a comienzos de este mes de noviembre, pero actualmente se encuentra en un centro para tratar el malestar "físico y emocional" que todavía sufre. Así lo declaró la pasada semana Alberto de Mónaco, unas palabras que causaron preocupación entre sus fieles.

De hecho, Charlène estuvo a punto de morir en Sudáfrica, según declararon recientemente a Page Six fuentes cercanas a la princesa. Al parecer, el círculo afectivo de esta se siente muy molesto con la actitud que el Principado tomó ante su preocupante estado de salud.

En los últimos meses la princesa se sometió a tres cirugías en su tierra natal y perdió una gran cantidad de peso a causa de una infección otorrinolaringológica severa de la que, para la sorpresa de algunos, aún se recupera. "Ella está agotada después de seis meses de cirugías", declaraba Alberto de Mónaco la pasada semana al respecto.

El hijo de Rainero III recalcó que su mujer no padece "Covid ni cáncer" ni se trata de algo relacionado con la cirugía plástica, aunque no quiso profundizar en el tema. No obstante, el testimonio que recogió recientemente el citado medio estadounidense arrojó más información. "No sabemos por qué el palacio le resta importancia al hecho de que ella casi muere en Sudáfrica", cuenta el informante.

Según el testimonio, la infección que sufrió la princesa derivó en "problemas graves de sinusitis y deglución derivados de una cirugía anterior [...]. No ha podido comer alimentos sólidos durante más de seis meses. Solo ha podido ingerir líquidos mediante una pajita, por lo que perdió casi la mitad de su peso corporal".