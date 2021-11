'El corazón del imperio', un viaje a la antigua Roma a través de mujeres que forjaron su historia y la historia olvidó

Bajo la dirección de Israel del Santo, 'El corazón del imperio' cuenta con el escritor Santiago Posteguillo, autor de célebres novelas ambientadas en la antigua Roma, como guía, apoyado por un elenco de actrices que incluye nombres como los de Aitana Sánchez-Gijón, Sandra Escacena o Joana Pastrana.

Para dar vida a la maquiavélica Julia Mesa (interpretada por Aitana Sánchez-Gijón, a la despiadada Fulvia (Sandra Escacena) o a la gladiadora Amazona (cuyo papel desempeña la tricampeona del mundo de boxeo Joana Pastrana), el equipo de la serie ha recurrido a un equipo de expertas, todas ellas mujeres, entre historiadoras, filólogas, psicólogas o expertas en Derecho romano, a fin de dar una perspectiva femenina al proyecto.

Asimismo, las actrices han aparcado el castellano y se han pasado al latín para hablar como hablaban esas mujeres, una idea de Israel del Santo que, como ha reconocido Sánchez-Gijón con humor durante la presentación, estuvo a punto hacerla desistir.

Junto a Aitana Sánchez-Gijón, Sandra Escacena o Joana Pastrana, completan el elenco Erika Sanz (conocida por 'Águila Roja'), Alba Luna (modelo internacional para Carolina Herrera y Valentino), Carolina Garrido ('Mercado Central'), Inty El Meskine ('Al final del camino'), Jennifer Bucovineanu (modelo internacional para Gucci y Jo Malone), y María Granada.

También Mario de la Rosa ('La casa de papel'), Anabel Béjar ('El Palmar de Troya'), Cesar Díaz ('El secreto de Puente Viejo'), Pino Montes de Oca ('Way Down'), Mauro Muñiz de Urquiza ('Conquistadores Adventum') y Alfonso Delgado ('Conquistadores Adventum') encuentran su hueco en el reparto.

Esta producción original de Movistar+ en colaboración con Globalset, consta de seis capítulos que podrán verse a partir de este jueves, 25 de noviembre, fecha de su estreno en la plataforma. El rodaje se llevado a cabo entre Madrid, el Museo de las Villas Romanas de Alemanra-Puras y en los estudios de Nu Buyana en Sofía (Bulgaria).

"UN VIAJE AL SIGLO I"

Durante la presentación, Del Santo ha explicado que la idea surgió "en pleno confinamiento", cuando comenzaron a hablar él y Posteguillo para llevar a cabo el proyecto, planteado como "un viaje al siglo I" para contar "la otra mitad de la historia", ya que el periodo romano cuenta, como ha señalado, con una amplia documentación, pero "siempre contada por hombres y con una visión de los hechos muy masculina", lo que "ha relegado a las mujeres a novia de, madre de o esposa de grandes héroes".

Historiadoras como Lidia San José (que también es actriz), Patricia González o Cristina de la Rosa, la doctora en Derecho romano Amalia Castresana han formado el equipo que ha aportado esa perspectiva femenina que también se ha trasladado a todos los departamentos "de mayor responsabilidad" en la producción, como ha destacado el director de 'El corazón del imperio'.

Con el retrato de estas mujeres que brillaron en su época, la serie aborda cuestiones acerca de "cómo afecta la guerra a la mujer, cómo es un matrimonio, cómo es un divorcio o cómo es un aborto", tal como ha subrayado Del Santo, mientras que Santiago Posteguillo ha defendido la idea de hacer una serie "sobre las mujeres de la antigua Roma".

Una serie que el novelista ha calificado de "transgresora" que "no busca recontar la historia", sino "contarla completa". Como ejemplo, ha recordado las "muchas veces" que se ha narrado en la literatura y el cine el asesinato de Julio César, pero "nunca" se había abordado "cómo recibe el cadáver Calpurnia, su esposa, o cómo le llega la noticia a Cleopatra su amante".

"Toda la serie está contada desde la perspectiva de las mujeres, el foco de la cámara puesto desde ese ángulo para contar la historia completa", ha insistido Santiago Posteguillo, quien confía en que el espectador culmine la serie con la sensación de "haberlo pasado muy bien", pero también "de haber aprendido muchas cosas".

'El corazón del imperio' es el cuarto proyecto que Israel del Santo pone en marcha con Movistar+, después de 'Conquistadores Adventum', 'El Palmar de Troya' y 'Lola', una reincidencia que ha atribuido a "la libertad de creación" que siente con esta plataforma.

Respecto a Julia Mesa, su personaje, Aitana Sánchez-Gijón ha defendido el "poderío, fuerza, personalidad y ambición" de esta mujer que fue la primera senadora en Roma -sólo hubo dos en todo el imperio- y abuela del emperador Heliogábalo, a quien hizo ascender al trono con sólo 14 años para más tarde hacerlo caer y salvaguardar así su poder.

"NO SÓLO HEROÍNAS"

"No son sólo heroínas, son también mujeres terribles, seres complejos, turbulentos, asesinas, mafiosas... Eso hace que sean tan fascinantes. Son como los hombres de aquella época, ni más ni menos", ha recalcado la actriz, quien con anterioridad se puso a las órdenes de Del Santo para interpretar a Isabel la Católica en 'Conquistadores Adventum', experiencia que ha recordado para defender el resultado de su trabajo, a pesar de que aparentemente tiene "una forma muy marciana de rodar". "Hace cosas curiosas que le funcionan muy bien", ha sentenciado.

Al hilo de esto, Sandra Escacena ha señalado lo "importante" que contar la vida de estas mujeres resulta "para las niñas y las chicas", las cuales pueden "ver la historia tal como fue" y entender "que siempre han existido mujeres fuertes".

Para Joana Pastrana esta experiencia ha supuesto "un antes y un después" tanto en lo personal como en lo profesional, pues le ha permitido darse cuenta de que quiere "hacer muchas más cosas" en su vida "de las que estaba acostumbrada". "Quiero más, quiero aprender y lo estoy descubriendo aquí", ha declarado.

Entre las historiadoras que han participado en la serie, Patricia González ha enfatizado la "premisa loquísima" con la que partieron de que "las mujeres existieron e hicieron cosas". "No es tan obvio, nada obvio a lo largo de la historia, se ha omitido", ha lamentado González, quien además ha defendido que se trata de un proyecto "atractivo para el gran público" y no "de académicos en sus torres de marfil" que "escriben libros que no va a leer nadie".

La importancia de divulgar ese pasado romano como herederos del mismo ha centrado la intervención de la también historiadora Cristina de la Rosa. "Somos romanos, hablamos latín, aunque con muchos cambios, mucho de lo que somos es por culpa de los romanos, entenderlos y sacar a luz lo que ha quedado oculto es defender nuestro legado", ha advertido.

Junto a la taimada senadora Julia Mesa (Aitana Sánchez-Gijón), la "mafiosa" Fulvia (Sandra Escacena), esposa de Marco Antonio o la gladiadora Amazona (Joana Pastrana), destacan en 'El corazón del imperio' figuras de la talla de Livia Drusila (Carolina Garrido), quien fuera esposa del emperador Octavio Augusto y madre del emperador Tiberio; Cleopatra (Inty el Meskine), o incluso el emperador Heliogábalo (Alba Luna), quien a pesar de nacer hombre desafió a la sociedad romana al admitir su transexualidad, explorar la opción de cambiar quirúrgicamente de sexo y contraer matrimonio con dos hombres.