La Comunitat Valenciana i Múrcia demanen una reforma "inajornable" del finançament basada en la població

Els consellers d'Hisenda de la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia, Vicent Soler i Luis Alberto Marín, han coincidit a plantejar una proposta conjunta de reforma del model de finançament autonòmic que siga "urgent i inajornable" i estiga basada en el consens i en el criteri de població ajustada, al costat d'un fons transitori fins que siga realitat.

En una reunió a Alacant, Soler (PSPV) i Marín (PP) han plantejat aquesta reforma en els mateixos termes que l'acordada pels dos governs autonòmics el passat mes de setembre, en considerar que el model actual és "discriminatori, insuficient, complex i poc transparent".

Tots dos han coincidit a "acostar postures" entorn del finançament i que el nou model siga equitatiu i garantisca la suficiència financera al conjunt de les autonomies, a més d'abordar el problema del deute històric i estar dissenyat amb major transparència i senzillesa.

La reunió s'ha celebrat després de la triple manifestació unitària contra l'infrafinançament que va tindre lloc dissabte a la Comunitat i en el mateix dia de la cimera de Santiago on representants de huit CCAA -Galícia, Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, La Rioja, Cantàbria i Astúries- han segellat un document que advoca perquè el nou sistema siga fruit del "consens multilateral" en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), tenint en compte totes les necessitats i posicions.

En aquesta línia, els consellers valencià i murcià han coincidit que els seus principis són assumibles per la resta de les comunitats, amb independència de sigles polítiques.

Soler ha defés que l'infrafinançament, "ni és un problema només dels valencians ni una qüestió partidista, sinó un problema d'Estat que urgeix solucionar". Per això ha confiat que des del diàleg i el consens podran sumar els suports necessaris per a aconseguir una reforma que és "més peremptòria que mai per a afrontar la recuperació en igualtat de condicions".

Al seu torn, el conseller murcià ha assenyalat que la Regió va deixar de rebre només l'any passat prop de 800 milions d'euros com a conseqüència del sistema de finançament, la qual cosa suposa "140 centres de salut o 385 centres educatius menys". També ha apuntat a la insuficiència de recursos com a "responsable directa del 90% del deute" de Múrcia.