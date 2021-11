López Miras insta al Gobierno central a "convocar de una vez por todas" a las CCAA y abordar el sistema de financiación

En un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por la cumbre de presidentes autonómicos celebrada en Santiago de Compostela, López Miras ha considerado que el encuentro responde a "una línea también en un sentido muy parecido al que defiende la Región de Murcia" consistente en que "no haya infrafinanciación" y que el Gobierno de España "cubra las necesidades como establece nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución y su desarrollo normativo".

El objetivo, añade, es que "el Estado cubra las necesidades de Educación, de Sanidad y de políticas sociales de todos los españoles con los mismos recursos vivan donde vivan".

A su juicio, "es injusto, es insolidario y discrimina a unos españoles frente a otros que en algunas comunidades autónomas como la de Murcia estemos recibiendo hasta dos millones de euros menos al día y 800 millones de euros menos cada año para pagar la Sanidad, la Educación y las políticas sociales frente a otras comunidades que reciben mucho más".

Ha remarcado que este martes también se ha reunido en Alicante los consejeros de Hacienda de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana para hablar de financiación autonómica y hacer "propuestas concretas". Por encima de todo esto, lamenta que está "la inacción del Gobierno central y del presidente Sánchez".

Así, el presidente murciano ha considerado que las comunidades no tendrían que estar haciendo reuniones "día sí y día también" si la ministra de Hacienda hubiera convocado a las todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como lleva pidiendo "meses", y si hubieran empezado a "consensuar y trabajar sobre un modelo de financiación autonómica que cubra las necesidades de todos los españoles por igual".

Ha señalado que los presidentes reunidos en Santiago de Compostela "abogan por que se cubran todas sus necesidades y los servicios del Estado del Bienestar, que es lo mismo que pide la Región de Murcia". "Cuando no vamos a llegar a un acuerdo es, desde luego, si no nos sentamos todos juntos y si el Gobierno central no ejerce la responsabilidad de coordinación estatal que tiene".

"En el momento que nos sentemos todos, vamos a empezar a ver soluciones comunes", según López Miras, quien recuerda que es algo que "ya se vio con el Gobierno de España anterior", cuando se empezaron a legar a acuerdos como el relativo al que el sistema de financiación autonómica "tenía un déficit de 16.000 millones de euros".

Ha lamentado que "se rompió esa forma de trabajar" y el nuevo Gobierno de Sánchez no siguió convocando a las comunidades para trabajar en ese sentido. "Y así estamos, teniendo que quedar unas comunidades autónomas con otras, teniendo que hacer propuestas en solitario o con otras autonomías por la dejación de funciones del Gobierno central", ha aseverado.