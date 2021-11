El PSOE da por reprobada a Carballedo aunque la iniciativa no se tramitará y aún se estudia si acudir al Constitucional

La reprobación de la presidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo, que habían promovido los grupos de izquierda para afearle su conducta al expulsar del Pleno del pasado 12 de noviembre a una diputada socialista se da por amortizada. El portavoz del PSOE en la Cámara, Juan Lobato, ha señalado este martes que con la toma en consideración que hizo la Mesa del parlamento este lunes "dan por reprobada" a Carballedo. Mientras, siguen estudiando un recurso de amparo de la parlamentaria Carmen López al Tribunal Constitucional (TC), aunque esta iniciativa parece que se enfría.

"Entendemos que políticamente la presidenta se da por reprobada con la toma en conocimiento de esta reprobación porque es el trámite que se podía tener como máximo desarrollo", ha señalado Lobato tras la Junta de Portavoces celebrada este martes. El portavoz también ha señalado que su grupo pidió públicamente la dimisión de la presidenta de la Cámara de Vallecas tras lo sucedido, algo a lo que ella se negó en rotundo.

La lectura que hacen los socialistas contrasta con la que se ha realizado en el grupo de Unidas Podemos, cuya portavoz adjunta, Alejandra Jacinto, se ha mostrado partidaria de no dejar morir el reproche a la presidenta de la Cámara y "reformular" de alguna forma la reprobación para que pueda salir adelante.

Más Madrid, por su parte, no se ha posicionado en ninguno de los dos sentidos, pero sí que ha destacado que debe ser la diputada del PSOE que fue expulsada del Pleno quien tiene que decidir si acude o no en amparo al Constitucional. La portavoz adjunta de la formación progresista, María Pastor, ha apuntado que esta es una decisión que concierne a la parlamentaria, mientras que ha aseverado que tras lo sucedido también le corresponde a Carballedo adoptar "un cambio de actitud", ya que considera que no es ecuánime y favorece al grupo parlamentario del PP.

Carmen López fue expulsada del Pleno de la Asamblea por decir desde la tribuna que el hermano de Isabel Díaz Ayuso "se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar". Carballedo realizó tres llamadas al orden a la diputada por estas palabras, un número de apercibimientos que conlleva la expulsión inmediata del pleno, aunque López se negó a abandonar el hemiciclo. Fue la izquierda en bloque y Vox quienes dejaron al PP solo en los bancos de escaños tras unos broncos minutos.

La diputada sigue estudiando junto a los servicios jurídicos del PSOE la interposición de un recurso de amparo en el Constitucional. Juan Lobato ha afirmado este martes que si bien hay precedentes de respaldo del Alto Tribunal en otros casos de expulsiones de parlamentarios, no son "exactamente" del mismo tipo que el sucedido hace unos días en Madrid porque la decisión de Carballedo no tuvo "tanta intensidad limitativa de derechos". Debe ser la parlamentaria, ha insistido, la que decida acudir a los tribunales.

Sobre la 'amortización' de la reprobación de Carballedo que ha hecho el PSOE, el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, se ha mostrado "sorprendido". Lo que hizo este lunes con esta iniciativa la Mesa de la Cámara, ha ironizado, es lo que habría hecho con la recepción "del calendario de Aldeas Infantiles". "Se recibe por educación (...) se toma conomiento por educación", ha aseverado.