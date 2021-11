Detingut un home amb sis ordes d'ingrés a la presó dictades per diversos jutjats d'Alacant

La detenció es va produir quan patrulles de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana i la Unitat de Prevenció i Reacció es trobaven realitzant un punt de control de vehicles aleatori al nucli urbà de la ciutat.

Un dels cotxes que va arribar al control era conduït per un home sobre qui, després de ser identificat, es va descobrir que pesaven sis ordes de detenció i ingrés a la presó per quatre jutjats diferents d'Alacant. Les sol·licituds judicials obeïen a nombrosos delictes, la majoria per fets violents com ara robatori amb violència i intimidació, amb força, estafa i encobriment.

D'acord amb una de les reclamacions, l'arrestat presumptament executava robatoris amb violència, en què triava víctimes d'avançada edat a les quals arrancava violentament les joies o bosses. L'home apareixia "sigilosament" per l'esquena de la víctima per a robar de manera sorprenent per a, a continuació, fugir a la carrera a tota velocitat.

A més dels fets que li imputen, se sospita que va poder cometre més delictes de característiques semblants, encara que les víctimes no el van poder reconéixer a causa del mètode emprat.

Quant als robatoris amb força, suposadament els cometia tant en domicilis com en establiments.

Segons la Policia, malgrat que el botí obtingut en cadascun dels delictes comesos "no era de gran quantia", la quantitat de fets acumulats i la violència amb la qual els cometia feien que fóra un delinqüent l'activitat del qual havia generat "gran alarma social".

El detingut, de nacionalitat algeriana, en situació irregular en territori espanyol, va ser posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Alacant, que va dictaminar l'immediat ingrés a la presó.