Arcadi España espera que l'Aeroport de Castelló recupere rutes a la primavera per a "tornar a la normalitat"

Així s'ha expressat España en declaracions als mitjans durant l'Aeroport de Castelló Business Forum aquest dimarts. España ha remarcat el retorn dels vols a Anglaterra, però espera, una vegada se supere la "complexa" situació epidemiològica actual, que es reprenguen les destinacions d'altres països d'Europa.

España també ha remarcat que l'aeroport està ampliant les seues instal·lacions per a diversificar les seues activitats, i ha destacat que s'està finalitzant la plataforma per a estacionar aeronaus. El conseller ha remarcat la potenciació de l'ecosistema empresarial entorn a l'aeròdrom i, encara que "moltes empreses ja estan treballant ací", busquen "expandir la zona al voltant de l'aeroport".

Durant el seu discurs, el titular de Mobilitat ha apuntat que la indústria castellonenca ha resistit la pandèmia millor que altres províncies, però ha apuntat els reptes del sector industrial, com les exigències mediambientals.

Per a España, l'economia té "tres reptes": major ocupació i de major qualitat, més sostenibilitat i més igualtat, per al que cal potenciar tres aspectes: tindre més empreses, que siguen més productives per a millorar els salaris, i que les empreses siguen menys contaminants.

En aquest sentit, Espanya ha subratllat la importància de la col·laboració públic-privada i ha animat a les empreses castellonenques, amb una "cultura empresarial molt arrelada" a "fer millor el que ja saben fer bé". A més, ha considerat que és "fonamental que els empresaris estiguen junts".

DOS MILIONS DE METRES QUADRATS

Per al conseller, la província té "tres motors públics": la Universitat Jaume I, el port i l'aeroport. En aquest últim, ha remarcat la zona d'activitats complementàries, amb dos milions de metres quadrats, una cosa que ha valorat en un moment de "tensions" per a la cerca de sòl empresarial i logístic.

El conseller ha indicat que el sector aeronàutic, en aquests moments, està "molt concentrat" a Andalusia, Euskadi i Madrid, però ha insistit que la Comunitat Valenciana "ha de fer-se un lloc ací", un fet per al que veu "potencial" amb les empreses. "Volem posar-ho fàcil", ha indicat i ha destacat l'augment pressupostari de la Generalitat para Aerocas, que passarà de 10,7 en 2021 a 14,1 milions en 2022.

"El repte que tenim per davant és donar-nos a conéixer i impulsar com a plataforma empresarial, amb millores d'innovació com a catalitzador i centre tractor de tot l'ecosistema industrial", ha indicat. A més, ha remarcat la necessitat de "ajudar els sectors amb una petjada de carboni elevada a ser "molt més eficients". "Pareix que criticar-los està de moda", ha lamentat.