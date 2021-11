Madrid hará una nueva compra millonaria de test de antígenos para reforzar la estrategia diagnóstica antes de Navidad

La Comunidad de Madrid prevé adquirir en las próximas semanas dos millones de test de antígenos para reforzar la estrategia de detección de casos positivos de Covid-19 antes de la Navidad. "Lo que queremos es testar y testar, ir detrás del virus y seguir insistiendo en la necesidad de la vacuna", ha destacado la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, al anunciar la compra de las pruebas.

Los kits que se compren ahora se sumarán al stock de pruebas que tiene la región, que asciende a alrededor de 1,5 millones, según ha avanzado la jefa del Ejecutivo. Aunque la de los próximos días será la primera compra masiva de test que el Gobierno autonómico ejecuta en meses, esta iniciativa no supone que la preocupación por la situación epidemiológica haya empeorado, según Díaz Ayuso.

"Por ahora, la situación es buena. Es verdad que no es Covid cero, pero no lo vamos a tener durante mucho tiempo", ha señalado este martes durante un desayuno informativo. "La evolución, por ahora, no nos preocupa", ha insistido. Los últimos datos de incidencia acumulada, publicados este lunes, indican que en la región hay 99,47 contagios por cada 100.000 habitantes a 14 días.

La tendencia ha ido escalando puntos en las últimas jornadas y para revertir esta evolución parece que el Gobierno madrileño va a desarrollar diferentes iniciativas. Por un lado, el refuerzo de la estrategia diagnóstica que había actualmente. En esta línea se enmarca la compra de test anunciada este martes y el llamamiento a las empresas para que hagan pruebas de antígeno a sus trabajadores antes de las cenas, comidas o copas de Navidad. Este lunes se pidió la colaboración de la patronal y de la Cámara de Comercio para animar a las compañías a tomar esta medida de seguridad.

Por otra parte, la Consejería de Sanidad madrileña quiere aumentar aún más el número de vacunados contra la Covid-19. En la región ya hay más de un 90% de población diana (mayores de 12 años) con las dosis de la vacuna y el objetivo es ampliar ese porcentaje lo máximo posible. "Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de la vacuna", ha confirmado la presidenta este martes.

Lo que no está nada claro es que Madrid se incline a la petición del pasaporte sanitario, como ya han hecho otras comunidades. "Lo estamos estudiando, pero no tenemos claro que sea la medida más eficaz porque una persona que se ha negado a vacunar no lo va a hacer por esto. Es más, si quiere falsificarlo es tan fácil como compartirlo en un móvil", ha señalado al respecto Díaz Ayuso. La líder regional también ha recordado que algunos tribunales superiores han vetado la puesta en marcha de esta medida.

Ayuso vuelve a ofrecer el Zendal

Además de anunciar la compra de test de antígenos, la presidenta de la Comunidad de Madrid también ha vuelto a ofrecer a otras autonomías el hospital Enfermera Isabel Zendal, que solo atiende casos de Covid-19. "Lo ponemos a disposición de España por si alguna comunidad autónoma tiene algún problema de hospitalización y necesita flexibilidad. Ahí estará el hospital que está al servicio de todo el que lo necesite”, ha aseverado